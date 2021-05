Voir l’étape du Tour d’Italie en vidéo live : Course en direct, classement et replay étape du Giro

Voir la 16e étape du Tour d’Italie en vidéo live : Course en direct, classement et replay étape du Giro > La journée de pause ; hier, aura au moins eu le mérite de laisser les coureurs souffler un peu, notamment pour aborder sereinement ce qui apparaît comme l’ultime semaine de course du Tour d’Italie, un moment très intense, avec de multiples difficultés.

Depuis le départ du Tour d’Italie 2017, l’on aura assisté à de nombreuses surprises ; autant dans les étapes que lors des finishs. D’ailleurs, le classement actuel du Tour d’Italie est témoin de ces surprises, des faits marquants qui empêchent les grimpeurs ; ceux à qui était destiné le Giro, de s’accaparer la première place. Avant de se pencher plus en détail sur l’étape du jour ; qui vient offrir son lot de difficultés inquiétantes pour les coureurs, il est bon de faire un rappel sur le classement actuel. En effet, alors que beaucoup envisageaient une première place pour Nairo Quintana à l’issue des deux premières semaines de compétition, force sera de constater que le coureur Colombien ne se retrouve qu’à la deuxième place, à plus de deux minutes du leader actuel.

Voir la 16e étape du Tour d’Italie en vidéo live : Course en direct, classement et replay étape du Giro

Jusqu’à présent, l’on ne pourra que dire que Tom Dumoulin aura réussi à se montrer solide sur ses acquis. Car oui, bien verrouillé à sa première place, le coureur entend bien réussir l’exploit de conserver cet avantage jusqu’au bout. Nous pourrons alors toutefois noter que la tâche pourrait s’avérer compliquée, d’autant plus que les difficultés qui se présentent ces prochains jours ont de quoi faire pâlir le coureur le plus entraîné. Il est possible de voir la 16e étape du Tour d’Italie en vidéo live sur la chaîne L’Équipe 21 ; ainsi, la course en direct est à suivre à la TV, tandis que le classement et le replay de l’étape du Giro seront ensuite disponibles sur Internet.

Après deux belles semaines de compétition, Tom Dumoulin entend jouer ses chances jusqu’au bout, et l’étape du jour sera certainement annonciatrice de la suite des évènements. Alors qu’il ne reste plus que cinq étapes avant la fin du Tour d’Italie, les nombreux prétendants au sacre se doivent désormais d’attaquer, et de ne plus laisser Tom Dumoulin souffler.

Pour cette 16e étape du Tour d’Italie en vidéo live, l’on retrouve donc une nouvelle étape avec des difficultés très renommées dans le Tour d’Italie ; le Mortirolo et le Stelvio (renommé Cima Scarponi dans ce Giro), mais, malgré cela, pas encore d’arrivée en altitude. Qu’importe, les défis sont de taille et il ne fait nul doute que certains coureurs jouent gros ici.

Pour la première ascension, celle du Mortirolo, l’on retrouve une montée de 17,2 kilomètres, avec une moyenne affichée à 6,7 %. Deuxième gros défi, le Stelvio ; classé hors catégorie, offre quelque chose de vraiment épique, puisque l’on peut compter sur ses 21,7 kilomètres avec une moyenne de 7,1 % pour créer de réelles différences. Enfin, l’ultime défi du jour n’est pas le plus important, mais le Col de l’Umbrail peut largement créer de nouvelles surprises, notamment avec son passage de 13,4 kilomètres, à 8,4 % de moyenne.

Partager : Twitter

Facebook