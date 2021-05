Regarder la Finale de la Coupe de France de football en direct live TV : Match en vidéo, replay buts et score

Comment regarder la Finale de la Coupe de France de football en direct live sur France 2 : Match PSG Angers en vidéo, replay buts, champion > Alors qu’il restait encore quelques matchs à disputer, voici celui qui est certainement le plus attendu, notamment pour son côté historique. Cette 100e Coupe de France aura alors offert bien du spectacle, et l’on espère une fin en apothéose.

Depuis le début de saison, il y a des équipes qui se montraient à leur avantage en championnat, d’autres en Coupe de la Ligue, d’autres dans les joutes Européennes, et d’autres encore, en Coupe de France, l’une des coupes les plus appréciées puisque tout peut arriver ; y compris des victoires bien surprenantes des petits face aux géants.

La configuration de ce soir parvient alors à remarquablement entrer dans la forme de ce que nous avons vu depuis le début de la Coupe de France, et l’ultime affiche offre une opposition incroyable, entre le PSG ; Champion de France l’an passé, et la formation d’Angers, bien plus petite sur le papier, mais avec des qualités indéniables.

Pour le PSG, le parcours en Coupe de France de football n’aura jamais été trop compliqué à gérer, surtout depuis l’élimination en Ligue des Champions. En parvenant à vaincre l’AS Monaco en finale de Coupe de la Ligue, le PSG réitérera l’opération en demi-finale de Coupe de France cette fois-ci. Toutefois, et il faut relativiser, l’AS Monaco avait alors aligné une équipe 3.

Comment regarder la Finale de la Coupe de France de football en direct live sur France 2 : Match PSG Angers en vidéo, replay buts, champion

Si l’on ne reviendra pas sur ce fait de jeu incompréhensible ; d’autant que l’histoire retiendra surtout cette défaite de Monaco sur le score de 5 à 0, le PSG a désormais l’occasion d’engranger un nouveau trophée pour sa collection, notamment après avoir pu faire une croix sur le titre de Champions de France.

Sachez qu’il est possible de regarder la finale de la Coupe de France de football en direct live sur France 2 dès 21 heures ce 27 mai. Le match PSG Angers est aussi disponible en vidéo, tandis que le replay des buts et le champion seront à voir, ensuite, sur Internet.

Face au PSG, une modeste formation d’Angers sur le papier, mais qui possède, comme nous le disions, de nombreuses qualités. Avec un parcours plutôt remarquable en Coupe de France ; notamment vainqueur de Caen, Bordeaux et Guingamp, l’on pourrait aisément dire que le parcours d’Angers fut plus compliqué que celui du PSG, alors tombeur d’Avranches, de Niort, ou encore de l’équipe 3 de l’AS Monaco.

Sans pression depuis quelques journées maintenant, Angers ; dans le ventre mou de la Ligue 1, n’avait pas forcément besoin de lutter pour s’assurer un maintien ou une place qualificative pour l’Europe ; avec une telle configuration, l’on peut dire qu’Angers arrive plus reposé que le PSG, mais également avec une énorme pression, la pression d’atteindre, pour la première fois en 60 ans, une finale de Coupe de France.

Heureux hasard du tirage au sort, nous pourrons encore souligner que la formation d’Angers viendra se préparer et se changer dans les vestiaires de l’équipe de France, cette même équipe de France qui deviendra championne du monde en 1998. Et si, contre toute attente, Angers parvenait à bousculer et faire trébucher le PSG ? Difficile d’envisager cela sereinement, puisque, depuis 2011, jamais Angers n’aura fait tomber le PSG ; pire encore, Angers ne parviendra, en plus de six ans, qu’à inscrire deux buts au PSG.

Le charme de la Coupe de France peut-il encore opérer ? Nous ne pouvons que le souhaiter.

Partager : Twitter

Facebook