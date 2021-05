The Players Championship de Golf : Résultat, vainqueur et palmarès > Alors que le Golf reste un sport très apprécié dans les nombreux pays du monde, certains évènements sont plus suivis que d’autres, et, surtout, bien plus importants au calendrier. Sur le papier, le tournoi de golf The Players Championship fait partie de ces derniers.

Tournoi Créé en 1974, The Players Championship se dispute, tous les ans au mois de mai depuis 2007, sur l’un des parcours les plus techniques et les plus difficiles à ce jour dans le circuit Américain.

Beaucoup de personnes ; autant les spectateurs que les joueurs, considèrent ce tournoi The Players Championship comme le 5e Majeurs de Golf, les tournois du Grand Chelem les plus dotés et les plus importants de l’année.

Dans ces derniers, l’on peut alors souligner The Masters, l’Open Américain (US Open), l’Open Britannique (The Open) et le Championnat de la PGA (US PGA).

The Players Championship de Golf : Résultat, vainqueur et palmarès

Là aussi, ce n’est pas pour rien que le tournoi The Players Championship possède une telle notoriété, puisqu’il propose de grandes récompenses, comme un nombre de points très importants pour le classement mondial ; c’est d’ailleurs pour cette raison, principalement, que de nombreux joueurs du classement mondial participent, chaque année, à ce tournoi de golf.

Mais le tournoi The Players Championship possède encore une autre qualité, puisque le résultat est très important. En effet, le vainqueur du tournoi, celui qui parvient à inscrire son nom au palmarès du The Players Championship, repart avec divers privilèges, comme la dispense de cartes pour le circuit Américain pour une durée de 5 ans, ou encore trois ans d’invitations pour le Masters ou le PGA Championship.

Au palmarès, justement, rares sont les vainqueurs qui auront réussi à inscrire leur nom plusieurs fois. Alors que le record est toujours du côté de Jack Nicklaus avec trois succès acquis en 1974, 1976 et 1978, l’on notera tout de même que le joueur ayant obtenu deux succès le plus récemment est Tiger Woods, après son sacre en 2001, puis en 2013.

L’an passé, c’est l’Australien Jason Day qui parviendra à sortir vainqueur du The Players Championship, ce qui apparaîtra d’ailleurs comme sa troisième victoire de la saison précédente.

Partager : Twitter

Facebook