Voir le Tour d’Italie de cyclisme en direct live : Giro, résultat vidéo étapes et classement

Voir le Tour d’Italie de cyclisme en direct live : Streaming Giro, résultat vidéo étapes et classement > L’un des évènements cyclistes de l’année a enfin lieu, et les nombreux amateurs sont ravis. Qui parviendra à rentrer dans l’histoire de ce nouveau Giro intense ? Réponse après quelques semaines très disputées.

Voici, déjà, la 100e édition du Tour d’Italie de cyclisme, un évènement bien ancré dans le paysage sportif, puisque la compétition apparaît comme la deuxième plus importante course de l’année, juste derrière le grand Tour de France.

Vous comprendrez alors rapidement que s’imposer ici est un objectif clair pour les nombreux coureurs au départ, et, si quelques surprises peuvent être possibles lors de certaines étapes, il ne fait nul doute que l’on retrouve un grand nom du cyclisme en tant que vainqueur une fois le Giro terminé. Dans les faits, l’on pense alors à Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, ou encore Alberto Contador, tous des vainqueurs récents du Tour d’Italie.

Pour son édition 2017, la 100e édition du Tour d’Italie, l’on ne peut que constater les nombreuses difficultés qui attendent les coureurs, et sur lesquelles nous reviendrons parfois, à l’image de cette 4e étape du Giro, la première qui offrira une arrivée en altitude, et un excellent moyen de jauger les forces présentes.

Alors que les premières étapes débutent assez timidement, le 9 mai prochain vient marquer la 4e étape du Tour d’Italie, une étape donc ponctuée d’une arrivée en hauteur capable de faire frémir les moins bien préparés. Ici, l’on retrouve une ascension de 17 kilomètres avant de voir la ligne d’arrivée se dessiner ; peut-on alors envisager une première surprise ?

Il est possible de voir le Tour d’Italie de cyclisme en direct live sur la chaîne L’Équipe dès ce 5 mai 2017. Le Streaming du Giro, le résultat en vidéo des étapes et le classement seront aussi disponibles sur Internet, et sur Tixup lors des étapes compliquées du Tour d’Italie.

Après cette première difficulté, les coureurs retrouveront un parcours plus abordable, et ce, jusqu’à l’arrivée de la 9e étape, qui propose un nouveau parcours assez compliqué à dompter, et où les grimpeurs seront à l’honneur. En effet, lors de la neuvième étape du Giro ; toujours en direct ou en streaming, il sera question de partir à l’assaut d’une pente loin d’être anodine, une pente hors catégorie, le Blockhaus. Ici, est question d’un défi possédant un secteur de 7 kilomètres affiché à 10 % de moyenne, et capable de remettre les pendules à l’heure au classement.

Bien d’autres étapes du Tour d’Italie sont capables de provoquer le spectacle, et nous reviendrons sur chacune d’entre-elles, comme la 14e étape et une nouvelle arrivée en altitude, ou cette troisième semaine qui promet des étincelles entre les favoris au titre, puisque l’on retrouvera des étapes incroyables, ponctuées par des ascensions hors-normes, comme le Col de l’Umbrail, Ortisei, ou encore l’arrivée du côté de Piancavallo.

