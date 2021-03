Le match Real Madrid Atletico Madrid à voir en direct TV : Résultat, replay match et vidéo buts LDC

Le match de Ligue des Champions Real Madrid Atlético Madrid à voir en direct TV : Résultat, replay match et vidéo buts LDC > Les matchs s’enchaînent, mais ne ressemble pas du côté de la Ligue des Champions. Désormais, il ne reste plus que quatre formations à pouvoir prétendre au sacre, quatre formations qui ont réussi leur saison.

Avant de revenir sur la deuxième demi-finale de Ligue des Champions, demain, qui opposera l’AS Monaco à la Juventus de Turin, laissons la place à un duel Espagnol qui se veut de haute intensité, puisque le Real Madrid est la bête noire de l’Atlético Madrid, et tout particulièrement lorsque l’on se penche sur la Ligue des Champions.

Mais avant de faire le point sur l’historique entre les deux formations, l’on pourra souligner que ces deux formations ont bien mérité leur place à ce stade de la compétition, et, si le Real Madrid aura connu des adversaires plus retors, l’Atlético Madrid n’aura jamais eu à rougir.

Lors des précédents tours, l’Atlético Madrid affrontait alors le Bayer Leverkusen en 8e de finale, et le constat fut sans appel ; en s’imposant sur le score de quatre buts à deux lors de son déplacement, l’Atlético Madrid se qualifiait, sans vraiment forcer, pour les quarts de finale. Ici, néanmoins, la rencontre face à Leicester sera plus indécise, et, malgré une victoire à domicile un but à zéro, l’Atlético Madrid ne sera pas passé loin de la correctionnelle.

Le match de Ligue des Champions Real Madrid Atlético Madrid à voir en direct TV : Résultat, replay match et vidéo buts LDC

Face au Champion en titre de BPL ; mais formation très modeste, l’Atlético Madrid parviendra à décrocher le nul lors du match à l’extérieur, ce qui sera finalement suffisant pour poursuivre la compétition ; attention toutefois, il faudra réellement hausser son niveau de jeu face au Real Madrid, pour envisager une quelconque qualification, d’autant que le Real Madrid frappe très fort cette saison.

Sachez que le match de Ligue des Champions Real Madrid Atlético Madrid est à voir en direct à la TV sur Canal +, à partir de 20 heures 45. Le résultat, le replay du match et la vidéo des buts de la LDC seront disponibles sur Internet, une fois le coup de sifflet final donné.

Avec l’élimination du FC Barcelone face à la Juventus, c’est bien le Real Madrid qui apparaît comme le plus grand favori de la Ligue des Champions cette année, et les récentes performances ne peuvent que donner raison à ces faits. En 8e de finale, dans un premier temps, le Real Madrid n’aura fait qu’une bouchée de Naples (6-2 en score cumulé), avant de réitérer face à l’immense Bayern Munich.

Faire tomber le Bayern Munich n’est pas chose aisée, mais le Real Madrid aura réussi à trouver les failles pour s’imposer face aux Allemands en prolongations. Attention toutefois, puisque l’on constatera énormément d’erreurs d’arbitrage dans cette rencontre, ayant favorisé ; malgré elles, certes, le Real Madrid.

Désormais en demi-finale face à l’Atlético Madrid ; une formation que le Real Madrid connaît bien, l’on ne pourra qu’espérer du spectacle avant tout. Historiquement, les affrontements entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid sont très largement en faveur du Real Madrid, autant en Ligue des Champions qu’en Championnat. Terminons-en mettant en avant le fait que jamais l’Atlético Madrid n’aura fait chuter le Real Madrid en Ligue des Champions, et se sera incliné en finale par deux fois. L’Atlético Madrid pourra-t-il relever la tête et s’emparer de son premier succès ? C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

Partager : Twitter

Facebook