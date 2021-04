Rallye WRC en direct : Regarder le Rallye d’Argentine en vidéo, replay spéciales et résultat Sébastien Ogier > Nouvelle manche pour le Championnat du Monde des rallyes, le rallye WRC d’Argentine entend bien chambouler un classement qui s’établit.

Pour les amateurs de rallye, cette nouvelle saison de Rallye WRC s’annonce déjà folle, comme en témoigne le classement actuel du Rallye WRC.

Si l’on devait avoir des certitudes pour le moment, l’on viendra souligner les bonnes premières prestations de Sébastien Ogier au volant de sa nouvelle voiture, lui permettant, dès lors, de faire taire de nombreuses critiques.

Il faut dire que le pilote Français ; récemment transféré de Volkswagen à Ford, et champion du monde en titre entend bien conserver son sacre et se rapprocher, toujours plus, du nombre de victoires historiques de Sébastien Loeb.

Lors du Tour de Corse, Sébastien Ogier parviendra ; et ce malgré quelques difficultés, à arracher la seconde place du Rallye, notamment grâce à un très bon résultat lors de la dernière spéciale du week-end. Cela s’avérera finalement insuffisant pour récupérer la première place, un objectif qu’aura atteint le Belge Thierry Neuville.

Sachez que le Rallye WRC peut être regardé en direct à la TV. Vous pouvez également regarder le Rallye d’Argentine en vidéo, avec le replay des spéciales et le résultat de Sébastien Ogier sur Internet.

Malgré cette seconde place, le Français parviendra à faire mieux que Jarri-Matti Latvala, son principal concurrent au classement général du Rallye WRC. Si le Finlandais pouvait espérer ravir la première place du classement à Sébastien Ogier, la tournure des évènements sera plus en faveur du Français, qui possède désormais 88 points, contre 75 pour le pilote Finlandais. Le podium se complète avec Thierry Neuville, qui aura acquis une victoire bien méritée en Corse.

Se déroulant en majorité sur la terre, le Rallye WRC d’Argentine est très exigeant avec les nombreux participants. Réussir à s’imposer ici relève d’une maîtrise exemplaire des différents tracés. L’an passé, par exemple, c’est l’Australien Hayden Paddon qui parvient à faire sensation.

De son côté, Sébastien Ogier ne se sera encore jamais imposé lors du Rallye WRC d’Argentine ; l’année 2017 peut-elle marquer un tournant historique pour le pilote de Ford ?

