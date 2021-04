Quand et comment regarder le match Besiktas Lyon en direct live TV : Résultat, replay buts OL

Quand et comment regarder le match Besiktas Lyon en direct live TV sur W9 : Résultat Europa League, replay buts OL > Après un match allé très intense ; aussi bien en émotions qu’en surprises, l’OL vient se déplacer dans le stade du Besiktas et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL ne s’est pas encore assuré d’une quelconque qualification.

Souvenez-vous, il y a une semaine, l’on assistait à un match assez spectaculaire, qui débutera avec 45 minutes de retard, suite à l’envahissement du terrain par les supporters Lyonnais, effrayés suite à l’explosion de bombes agricoles lancées depuis la tribune des supporters du Besiktas.

L’incident rapidement réglé, le match aura pu commencer, mais l’on constatera très vite que l’OL ne parviendra pas à rentrer correctement dans cette rencontre, bien au contraire.

Incapable de rivaliser avec son adversaire, Lyon n’obtiendra que trop peu d’occasions de se présenter devant les buts adverses, la faute à une défense compacte et bien organisée du côté du Besiktas.

Quand et comment regarder le match Besiktas Lyon en direct live TV sur W9 : Résultat Europa League, replay buts OL

Pour ne rien arranger, les contres du Besiktas étaient assez fulgurant et l’OL encaissera rapidement l’ouverture du score. Le schéma de l’AS Rome se répétait, et la deuxième mi-temps se voudra décisive pour l’avenir de Lyon en Europa League.

Si vous désirez savoir quand et comment regarder le match Besiktas Lyon en direct live à la TV, sachez que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures 05, en direct sur la chaîne W9. Une fois le match terminé, vous pourrez retrouver le résultat de l’Europa League et le replay des buts de l’OL, aussi bien sur Internet que sur W9, dans une soirée spéciale.

En revenant sur le terrain avec une meilleure mine, l’OL parviendra ; malgré un arbitrage assez catastrophique on peut le dire, à décrocher le match nul, avant de prendre l’avantage suite à une terrible erreur du gardien adverse. En s’imposant finalement sur le score de deux buts à un, Lyon ne sera pas passé loin de la correctionnelle, mais conserve désormais toutes ses chances de qualification pour le tour suivant.

L’on peut même dire que l’avantage est du côté de l’OL, oui, mais attention à ce match retour dans l’antre du Besiktas, qui possède une ambiance bien particulière avec l’ensemble de ses supporters. Réussir à se qualifier ici ressemble plus à un exploit qu’une confirmation, et il ne fait nul doute que le spectacle soit au rendez-vous. De plus, le Besiktas aura eu tout le loisir de se concentrer comme il se doit sur ce match retour de l’Europa League, puisque le Besiktas est brillant leader de son championnat, avec une avance certaine sur le second.

Partager : Twitter

Facebook