Voir le match Angers Guingamp en direct live vidéo

Alors que cette centième Coupe de France de football frappe fort et aura permis aux amateurs de ballons ronds de vivre quelques épopées magiques, il n’en reste pas moins que les quatre formations encore présentes à ce stade de la compétition le mérite amplement.

D’ailleurs, et avant de revenir sur le choc qui nous attend demain entre le PSG et l’AS Monaco ; soit un remake de la finale de la Coupe de la Ligue, il est bon de surveiller la performance d’Angers, qui évolue à domicile et qui entend bien décrocher une place pour la finale de Coupe de France, un exploit que la formation n’avait encore jamais réussi.

Pour arriver jusqu’à cette demi-finale, Angers s’est donné les moyens de réussir et aura affronté un panel d’adversaires très diversifié. En 32e de finale, dans un premier temps, Angers venait à bout de Granville sur le score de deux buts à un, avant de faire plier Caen, à domicile, sur le score de trois buts à un.

La suite du parcours se passera une nouvelle fois pour le mieux du côté d’Angers, puisque la formation fera tomber le CA Bastia, un but à zéro, avant d’annihiler les espoirs Bordelais (2-0). Plus que jamais, Angers est proche de son rêve, atteindre la finale de la Coupe de France de football ; un exploit qu’il peut être possible de voir en direct.

Car oui, sachez que la 1ere demi-finale de Coupe de France est à regarder en direct live à la TV, à partir de 21 heures sur Eurosport 2. Vous pouvez aussi voir le match Angers Guingamps en streaming vidéo sur Internet dans le même temps.

Avant de réussir l’exploit d’atteindre la finale, Angers devra se débarrasser de Guingamp, une formation loin d’être une inconnue du concept, puisque la formation aura réussi à s’imposer à deux reprises assez récemment, à savoir en 2009, puis en 2014. De plus, Guingamp le sait très bien, avoir évité le PSG et l’AS Monaco permet de posséder une grande chance d’atteindre une nouvelle finale.

Pourtant, rien n’est encore joué pour Guingamp, puisque Angers se plaît à recevoir cette rencontre sur ses terres. L’historique le plus récent donne également raison à Angers, victorieux de la dernière rencontre entre ces deux formations, sur le score sans appel de trois buts à zéro.

Peu importe le résultat final, il ne fait nul doute que la formation qui parviendra à s’imposer ce soir méritera amplement sa place en finale, une finale que l’on se devra de savourer pleinement.

