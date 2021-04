Comment voir la Classique Liège Bastogne Liège en direct à la TV : Résultat cyclisme, classement, vainqueur du Monument > Très attendue, la Classique qu’est Liège Bastogne Liège se montre enfin, et compte bien afficher fièrement son statut de Monument du cyclisme, une épreuve à ne surtout pas rater, notamment pour connaître le vainqueur de l’épreuve ; et les bonnes surprises.

Alors que Liège Bastogne Liège vient fêter sa 103e édition, le spectacle est plus que jamais au rendez-vous, puisque, doit-on encore le rappeler, la Classique Liège Bastogne Liège fait partie des évènements les plus prestigieux d’une année cycliste.

Véritable monument aux côtés de Milan San Remo, le Tour des Flandres, Paris Roubaix et le Tour de Lombardie, la Classique Liège Bastogne Liège offre un parcours très intéressant, mais aussi très compliqué à prendre en main ; un vrai régal pour les amateurs, conscients que la victoire peut se jouer à chaque instant.

Mais là où la Classique Liège Bastogne Liège se démarque le plus, c’est bien grâce à son parcours accidenté de 260 kilomètres de long qui l’aura fait rentrer dans l’histoire. D’ailleurs, Liège Bastogne Liège est, à ce jour, l’une des plus anciennes courses cyclistes encore disputée, ce qui lui vaut le surnom bien mérité de doyenne.

Si de nombreux coureurs auront réussi à s’imposer sur la Classique Liège Bastogne Liège, les différents vainqueurs sont encore très loin du record de cinq succès qu’aura acquis Eddy Merckx, entre 1969 et 1975.

Si vous vous savoir comment voir la Classique Liège Bastogne Liège en direct à la TV, sachez qu’il suffit de se rendre sur la chaîne France 3 pour cela, à partir de 15 heures. Ici ; ou sur Internet un peu plus tard, l’on pourra découvrir le résultat du cyclisme, le classement et le vainqueur du Monument. Qui viendra succéder à Wout Poels, brillant vainqueur de la dernière édition de la Classique Liège Bastogne Liège, devant Michael Albasini et Rui Costa ?

Pour son parcours de 2017, la Classique Liège Bastogne Liège poursuit donc de proposer des défis de taille, tout au long des 258 kilomètres qui composent le parcours cette année. Dès les premiers kilomètres d’ailleurs, l’on pourra noter la Côte de la Roche-en-Ardennes, située au kilomètre 70. Ici, il est question de gravir une pente affichant une moyenne de 6,2 %, sur un total de 2,8 kilomètres ; sacré premier défi donc. Un peu plus loin, la deuxième difficulté du jour propose une longueur moins folle, certes, mais des pourcentages avoisinant les plus de 11 %.

Alors que la Classique Liège Bastogne Liège suit son cours et que certains coureurs prennent l’ascendant ; aussi bien physique que moral, l’on ne pourra que trembler alors que l’on approche des 200 kilomètres. En effet, en une cinquantaine de kilomètres, les coureurs vont devoir batailler sur pas moins de cinq cols référencés, dont la Côte de la Redoute et ses 9 % sur deux kilomètres, la Côte de la Roche aux Faucons et ses 11 % sur 1,1 kilomètre, ou encore le Col du Rosier, avec ses quatre kilomètres de long, et capable d’afficher une moyenne de 5,9 %.

L’ultime difficulté du jour ne se trouve qu’à quelques kilomètres de l’arrivée, puisque la Côte de Saint-Nicolas, si elle ne parvient pas vraiment à jouer un rôle d’arbitre, pourrait en surprendre plus d’un avec ses 1 200 mètres et sa moyenne de pente atteignant les 8,6 %.

