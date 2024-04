Avranches PSG, comment voir le match en direct TV : Résultats Coupe de France et Vidéo Replay buts Paris Saint-Germain > C’est un moment historique et incroyable qui se prépare pour la formation d’Avranches, modeste formation évoluant en National ; si l’exploit est toujours possible, l’on retiendra la mise en avant exceptionnelle que connaît Avranches en ce moment.

Dans les différentes compétitions de football, l’on peut vivre des moments inoubliables, mais force est de souligner que la Coupe de France est l’exemple parfait de ces moments intenses et incroyables. Alors que cette année ne déroge aucunement à la règle, voilà que l’on retrouve une affiche qui, sur le papier, ne pourrait offrir qu’une victoire au PSG, mais le charme de la Coupe de France pourrait, peut-être, opérer.

Alors oui, difficile d’imaginer Avranches, une formation très proche de la zone de relégation en National, réussir à créer l’exploit face au géant qu’est le PSG, mais ne sait-on jamais ; le PSG aura déjà montré quelques signes de faiblesses évidents, et aura connu une Ligue des Champions catastrophique avec ce revers inconcevable face au FC Barcelone.

Certes, Avranches n’est pas le FC Barcelone, mais jouit du talent que l’on qualifiera d’amateur, et de nombreux exploits ont déjà été réalisé par d’autres formations par le passé. Lors de cette Coupe de France de Football, Avranches aura même réussi à évincer Strasbourg lors du tour précédent, ou encore Laval lors des 32es de finale ; bien sûr, ces formations ne sont pas le PSG, mais Avranches aura pris confiance et espère bien jouer pleinement sa chance pour ne pas décevoir son public.

Avranches PSG, comment voir le match en direct TV : Résultats Coupe de France et Vidéo Replay buts Paris Saint-Germain

Si l’on restait plus terre-à-terre, l’on ne verrait alors pas vraiment comment Avranches pourrait faire trembler un PSG désireux de conserver le ballon, et récemment champion en Coupe de la Ligue, en dominant outrageusement l’AS Monaco, sur le score de quatre buts à zéro. En Coupe de France, et pour espérer des surprises, il faut se mettre à rêver.

Pour Avranches PSG, si vous cherchez à savoir comment voir le match en direct à la TV, sachez que la retransmission du match sera effectuée sur France 3, dès 21 heures et en direct. Pour les Résultats de la Coupe de France et la Vidéo en Replay des buts du Paris Saint-Germain, c’est sur Internet qu’il faut se rendre pour en prendre connaissance.

Alors que l’on ne voit pas comment le PSG pourrait venir à s’incliner ou se faire surprendre par Avranches, l’on continuera de miser sur le charme de la Coupe de France pour observer un moment magique pour Avranches, un moment qui se déroulera d’ailleurs dans un stade plein à craquer, puisque, rappelons-le, le match Avranches PSG se déroule à guichets fermés.

Un autre match de Coupe de France est également prévu en cours de soirée, puisque l’on retrouve l’affiche entre Angers et Bordeaux. Si cette dernière est moins médiatisée, elle n’en reste pas moins une affiche intéressante entre deux pensionnaires de Ligue 1. Le dernier match entre les deux formations s’était alors soldé sur le score d’un but partout ; ce soir, en revanche, il faudra bien un vainqueur.

