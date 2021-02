Coupe de France de football en direct : Voir le match en live et en Replay

Coupe de France de football en direct : Voir le match en live et en vidéo Replay. Pour tout savoir du score du match. Alors que la Coupe de la Ligue est terminée, que le Championnat de Ligue 1 bat son plein et que le Championnat de Ligue 2 se veut toujours aussi disputé, c’est au tour de la Coupe de France d’attirer tous les regards ; avec l’AS Monaco en tête d’affiche.

Si l’on évoque, d’entrée de jeu, la formation de l’AS Monaco, cela n’est pas réellement sans raison. En effet, en faisant bonne figure en Championnat de Ligue 1, tout en ayant réussi à se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions, l’AS Monaco sort d’un week-end plus compliqué à gérer, la faute à cette fameuse finale de Coupe de la Ligue, face au PSG. Certainement fatigué des nombreux efforts fournis depuis de nombreuses semaines, l’AS Monaco connaîtra un coup de mou le soir où la victoire était capitale pour s’octroyer un nouveau titre à ajouter à son palmarès. Si l’AS Monaco parviendra à faire illusion les 20 premières minutes de jeu, la formation ira ensuite s’écrouler pour laisser le PSG faire la course en tête, sans jamais être réellement inquiétée. Triste constat pour l’AS Monaco, qui viendra s’incliner lourdement, sur le score de quatre buts à zéro.

Coupe de France de football en direct

Bien que la Coupe de la Ligue soit à oublier pour l’AS Monaco, l’on ne peut s’empêcher de penser que la formation du rocher possède encore quelques chances de sacres cette saison, autant en Ligue des Champions, en Ligue 1, et dans cette brillante Coupe de France, qui ne cesse de surprendre les pronostiqueurs et les supporters.

Il est possible de regarder la Coupe de France de football en direct à partir de 18 heures avec le match Fréjus Guingamp sur Eurosport 2. Vous pourrez ensuite voir le match AS Monaco Lille en vidéo sur Eurosport 2 dès 21 heures, tandis que le Replay et le score du match Fréjus Guingamp seront disponibles sur Internet.

Car oui, pour l’AS Monaco il est maintenant question de se reprendre rapidement pour ne pas rester sur un échec. Face à Lille, l’AS Monaco possède des chances de qualifications certaines, mais il faudrait, pour cela, que la défaite face au PSG, samedi, ne soit pas à l’origine de quelques troubles défensifs sur le terrain. Historiquement d’ailleurs, l’on pourrait presque dire que Lille est l’une des bêtes noires de l’AS Monaco, mais le dernier résultat en date donne raison à l’AS Monaco, victorieux sur le score de quatre buts à un ; avant cela toutefois, c’était Lille qui venait évincer l’AS Monaco, quatre buts à un.

Avant cette rencontre très attendue, l’on retrouve un duel intéressant entre Fréjus et Guingamp, deux formations bien opposées. Alors que l’une évolue en Ligue 1, reste sur une victoire face à Nancy et espère accrocher l’Europe lors de la prochaine saison, l’autre lutte en CFA, mais ne possède que trop peu de chances pour accéder à l’échelon supérieur. Une belle épopée en Coupe de France semble alors le meilleur moyen de reprendre de la confiance en soi.

