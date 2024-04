Regarder le match Lyon Besiktas en direct à la TV sur W9 : Résultat OL, score et replay buts Europa Ligue > La compétition de football se poursuit, pour le plus grand plaisir des amateurs de ballon rond. Après son exploit du dernier tour, Lyon entend bien réitérer, mais attention à ne pas prendre cette rencontre face au Besiktas à la légère, puisque la formation Turque possède quelques arguments.

Pour l’OL, il est question de bien terminer la saison de football. Alors que l’on peut encore espérer jouer le podium d’ici la fin de saison ; bien que cela semble plus que compliqué comme objectif à atteindre, l’on espère toujours ravir un titre, et pourquoi pas un Européen.

En Europa League, Lyon aura réussi à prouver ses valeurs, quitte à fatiguer ses joueurs pour la suite du championnat. L’objectif semble toutefois clair désormais, puisque l’OL entend bien réussir à faire sensation en Europa League ; et, lorsque l’on regarde son parcours jusqu’ici, l’on ne pourra que le saluer comme il se doit.

Pourtant, Lyon n’avait pas démarré en Europa League cette année, mais bien en Ligue des Champions. Dans cette compétition, les résultats seront plus difficiles à accepter, et l’OL terminera à la troisième position de son groupe, derrière la Juventus et le FC Séville, vainqueur de la dernière Europa League. Depuis son repêchage en Europa League, Lyon montrera toutefois un tout autre visage.

Pour son arrivée en Europa League, Lyon ne laissera aucune chance à l’AZ Alkmaar, une formation que l’OL évincera sur le score cumulé de 11 à 2, avant de tomber sur l’AS Roma lors des 8es de finale. Ici, et malgré la défaite deux buts à un lors du match retour, la victoire à domicile sur le score de quatre buts à deux suffira à permettre à l’OL de poursuivre son rêve.

Pour regarder le match Lyon Besiktas en direct à la TV, c’est sur W9 (ou BeIn Sports 1) qu’il faut se rendre. Sachez également que le résultat de l’OL, le score et le replay des buts de l’Europa League seront tous disponibles sur Internet, une fois la retransmission terminée.

Pour le Besiktas, le parcours est le même, puisque, à l’image de Lyon, le Besiktas terminera troisième de son groupe de Ligue des Champions, derrière Naples et Benfica ; derrière Benfica d’un seul petit point d’ailleurs. Dès lors, Le Besiktas sera transféré en Europa League, où l’équipe ne fera qu’une bouchée de la formation de Beer Sheva, modeste formation d’Israël.

Le tour suivant marquera un autre défi pour le Besiktas, cette fois-ci face à l’Olympiakos, formation Grecque connu pour ses talents. Le piège ne se refermera finalement pas sur le Besiktas, brillant vainqueur sur le score cumulé de cinq à deux. Sur le papier, l’OL aura rivalisé avec de plus grandes formations que son adversaire, que ce soit pendant la Ligue des Champions, comme lors de l’Europa League, et part avec un avantage certain.

Toutefois, attention aux surprises ! Lyon devra disputer le match retour dans le stade du Besiktas et la seule rencontre entre les deux formations ; qui date déjà de 2009, s’était soldée par un match nul, un but partout.

