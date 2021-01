Comment voir le match en direct live TV de Atlético Madrid Leicester Bayern Munich et Real Madrid

Comment voir la Ligue des Champions en direct live TV : Vidéo et replay match Atlético Madrid Leicester et Bayern Munich Real Madrid > Alors que la Ligue des Champions aura déjà réservé de biens belles surprises, la compétition se poursuit avec les quarts de finale, qui offrent de très belles affiches.

Depuis le départ de cette nouvelle Ligue des Champions, l’on aura pu assister à des rencontres folles, des surprises, et bien des déceptions ; impossible alors de ne pas évoquer le PSG qui s’est totalement écroulé lors du match retour face au FC Barcelone. Toutefois, et dans le lot, l’on soulignera que quelques formations auront réussi à confirmer leur bel élan, à commencer par le Bayern Munich et le Real Madrid.

Avant de se pencher plus en détails sur ces deux formations, il est bon de revenir quelques instants sur l’Atlético Madrid, et surtout sur Leicester, qui semble enfin plus en forme. Le champion d’Angleterre en titre ; qui connaît une bien triste saison, possède toutefois l’avantage d’évoluer en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, et, lorsque l’on y regarde de plus près, parvient à faire sensation.

Alors, certes, l’on pourra noter que Leicester se montre assez fébrile, mais il suffira d’une seule rencontre à la hauteur pour montrer au monde entier que l’équipe Anglaise est toujours dans la course. Bien que Leicester fût vaincu lors du match allé des huitièmes de finale face à l’équipe Espagnol du FC Séville, le match retour ; alors à domicile, se passera pour le mieux pour les champions en titre, victorieux sur le score de deux à zéro.

Comment voir la Ligue des Champions en direct live TV : Vidéo et replay match Atlético Madrid Leicester et Bayern Munich Real Madrid

Techniquement au-dessus d’un adversaire qui leur avait fait bien peur il n’y a pas si longtemps, Leicester doit désormais faire face à un nouveau défi Espagnol, et non des moindres, puisque l’Atlético Madrid n’est pas moins que le finaliste de la dernière édition. Un sacré défi pour le petit poucet de la Ligue des Champions donc.

Si vous cherchez à savoir comment voir la Ligue des Champions en direct live à la TV, sachez que le match Atlético Madrid Leicester sera diffusé sur BeIn Sports 1 dès 20 heures 45, tandis que le match Bayern Munich Real Madrid sera à voir sur Canal +, à la même heure. Enfin, sachez que la Vidéo et le Replay du match Atlético Madrid Leicester et Bayern Munich Real Madrid seront à visionner sur Internet, grâce aux sites des diffuseurs officiels.

Du côté du match Bayern Munich Real Madrid, l’on retrouve une opposition très intéressante, et très attendue, entre deux des trois formations les plus titrées de l’exercice. Si l’on observe le dernier match des formations, inutile de dire que le Bayern Munich part largement favori après son incroyable victoire sur le score cumulé de dix buts à deux face à Arsenal. De son côté, le Real Madrid décrochera une victoire sur le score cumulé de six buts à deux, mais face à Naples.

Historiquement, les deux formations sont au coude-à-coude, puisque les Allemands se seront imposés à 5 reprises, contre 6 pour les Espagnols. Le Bayern Munich se doit toutefois de réagir, puisque la dernière opposition entre les deux formations avait offert une victoire pour le Real Madrid, sur le score de quatre buts à zéro.

