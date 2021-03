Voir WrestleMania en direct à la TV : Replay vidéo et résultats combats catch PPV WWE

Voir WrestleMania 33 en direct à la TV : Replay vidéo et résultats combats catch PPV WWE > Nous y sommes, l’évènement le plus attendu d’une saison de catch est enfin arrivé et les fans le savent, cette soirée se veut déjà folle, avec des combats qui se doivent de marquer l’histoire.

Car oui, au cours d’une année de catch à la WWE, il y a certains PPV (pay-per-view ; payer pour voir) qui sortent du lot et que l’on connaît sous le nom de Big Four. Dans les faits, WrestleMania en fait partie, mais parvient, surtout, à se montrer comme l’évènement immanquable de l’année, le PPV que tout amateurs ; ou même simple curieux, se doit de visionner pour comprendre l’engouement qui se dégage de ce sport / spectacle.

En s’affichant, en plus, comme le plus vieux des PPV du catch à la WWE, les combats qui se déroulent ici sont souvent prêts à marquer l’histoire, notamment en affichant des moments forts et des rivalités au sommet.

Pour ne pas déroger à ce constat ; entrainant et attrayant, difficile de ne pas évoquer les nombreux combats que l’on pourra voir à WrestleMania 33, autant en quasi-direct à la TV Française, ou en replay vidéo un peu plus tard. Préparez-vous à trembler, puisque ce WrestleMania 33 de catch de la WWE se veut aussi nerveux que savoureux.

Alors que plusieurs combats débutent la soirée ; et apparaissent surtout comme une simple mise en bouche avant les grands rendez-vous de la soirée, l’on pourra découvrir quelques matchs en simple, sans gain de titre, mais étant présents pour s’affranchir d’une rivalité incroyable depuis quelque temps. Ainsi, l’on pense notamment au combat entre Shane McMahon et AJ Styles, ou encore The Undertaker face à Roman Reigns ; et ce n’est que le début !

Sachez que vous pouvez voir WrestleMania 33 en direct (léger différé) à la TV sur la chaîne AB1, tandis que le replay vidéo et les résultats des combats de catch du PPV de la WWE seront ensuite disponibles sur Internet, notamment pour ceux qui ne pouvaient pas être présent de 1 heure du matin, à 5 ou 6 heures.

Outre ces premiers combats ; déjà très intéressants et surveillés, le PPV WrestleMania 33 vient offrir de nombreux matchs pour des titres de champions, aussi bien universel qu’Intercontinental. Dès lors, l’on pourra retrouver le combat Bray Wyatt face à Randy Orton pour le titre de champion de la WWE, ou ce moment plus qu’attendu, avec le combat entre Brock Lesnar et Goldberg, pour le titre de champion universel de la WWE ; nul doute que les étincelles seront de la partie pour compléter le spectacle.

En dehors de cela, et si nous découvrions le combat entre Triple H et un Seth Rollins blessé ? Un tel combat s’ajouterait alors à une très longue liste de duels, et, par la même occasion, ce WrestleMania 33 pourrait rentrer dans l’histoire très rapidement ; autant en terme de durée totale, que de qualité dans les différents combats. Une folle nuit en perspective !

