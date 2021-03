Voir le match PSG OL en direct live : Vidéo et replay buts Ligue 1, score match Paris Saint-Germain Lyon > Affiche très attendue, cette dernière pourrait bien offrir un spectacle intense et incroyable, entre deux grands noms du football Français en Ligue 1.

Alors que la saison de Ligue 1 se poursuit et que le nombre de matchs encore à disputer se réduit, les occasions de gravir les marches ne sont plus très nombreuses, au même titre qu’il est désormais difficile de rejoindre le podium pour les poursuivants.

Car oui, ce que nous pouvons retenir, actuellement, de la Ligue 1, c’est bien l’envolée au classement qu’auront effectué l’AS Monaco, le PSG et l’OGC Nice. Cette dernière équipe, d’ailleurs, et après un début de saison canon, parvient toujours à coller aux leaders, sans être réellement inquiétée par les poursuivants, bien loin derrière pour le moment.

Important, ce match PSG OL en direct live ne l’est que trop bien, puisque l’on retrouve deux formations désireuses de renouer avec l’Europe l’an prochain, tandis que le PSG ambitionne, en plus, de s’adjuger un nouveau titre de champion ; et pour cela, la victoire est primordiale.

Voir le match PSG OL en direct live : Vidéo et replay buts Ligue 1, score match Paris Saint-Germain Lyon

Pourtant, l’on pourrait bien dire que l’avantage est du côté de Lyon. Pas sur le terrain, certes, mais moralement. Comment oublier que le PSG se sera simplement fait écraser par le FC Barcelone lors du match retour de Ligue des Champions ? L’on aura réagi, certes, face à Lorient ; sur un petit score de deux buts à un, mais il est impossible de ne pas penser à ce moment que l’on préférerait justement oublier.

Vous pouvez voir le match PSG OL en direct live à la TV sur la chaîne Canal + dès 21 heures ; sachez toutefois que la vidéo et le replay des buts des matchs de Ligue 1, ainsi que le score du match Paris Saint-Germain Lyon sont aussi à voir sur Internet ce dimanche.

À l’inverse du PSG, éliminé de la compétition Européenne, l’OL possède cet aspect victorieux que l’on aime tant, et ce, malgré une défaite en Europe League. Vainqueur à domicile sur le score de quatre buts à deux, Lyon semblait avoir fait le plus difficile et le match retour du côté de l’AS Roma se soldera par une défaite ; sans conséquences, sur le score de deux buts à un.

Toutefois, l’OL aura réussi à se montrer fort défensivement, sans compter sur son exceptionnel gardien. Malgré le fait que l’OL aurait pu marquer des buts si la formation avait fait preuve de plus de réalisme, personne ne pourra enlever à l’OL, cette qualification bien méritée pour le prochain tour de l’Europe League.

C’est donc affaibli physiquement ; mais avantagé moralement, que l’OL se présente du côté du PSG et pourrait bien créer la surprise. Pour cela, il va falloir faire un autre match exceptionnel, d’autant que le PSG joue clairement le titre. Avec 50 points au compteur, l’OL est encore très loin du podium, mais qui sait, la fin de saison pourrait bien être mouvementée, même si l’OL reste sur quatre revers face au Paris Saint-Germain (Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions et Ligue 1).

Partager : Twitter

Facebook