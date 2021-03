Voir les Championnats du Monde de patinage artistique : Replay compétition, classement, médailles > Pour cette nouvelle édition, les Championnats du Monde de patinage artistique promettent déjà du beau spectacle ; entre confirmations, désillusions, et coups de tonnerre.

Compétition annuelle de patinage artistique organisée par l’ISU, les Championnats du monde de patinage artistique permettent aux patineurs artistiques de statut éligible ; et même certains amateurs, se disputent le titre de Champion du Monde.

Considérée comme la compétition la plus importante ; et surtout, la plus prestigieuse, de l’ISU, les Championnats du Monde de patinage artistique permettent de vivre de rares moments de poésie, capables d’émerveiller petits et grands.

Au total, ce sont donc quatre disciplines qui se démarquent lors des Championnats du Monde de patinage artistique, à savoir le patinage individuel dames et hommes, le patinage en couple et la danse sur glace.

Pour réussir à participer à ces Championnats du Monde de patinage artistique, les concurrents doivent répondre à quelques exigences, de résultats notamment.

En effet, pour qu’un pays puisse inscrire des participants, les participants précédents se devaient d’être remarquables sur la glace, puisque ce sont les derniers résultats des Championnats du Monde de patinage artistique qui priment. Un patineur qui terminera dans les treize premières positions offrira alors trois places pour l’année suivante ; uniquement si deux patineurs étaient précédemment présents. Si cela peut paraître compliqué, l’essentiel est de retenir le spectacle offert sur la glace.

Pour son édition 2017, les Championnats du Monde de patinage artistique prennent une nouvelle fois la destination de Helsinki, en Finlande. Le pays vient alors organiser les Championnats du Monde de patinage artistique pour la cinquième fois de son histoire, après les éditions de 1914, 1934, 1983 et 1999.

Enfin, nous pourrons évoquer les résultats des Championnats du Monde de patinage artistique de l’an dernier, où l’Espagne a glané la médaille d’or chez les hommes, tandis que la Russie s’imposait ; assez aisément, du côté des dames. La catégorie danse sur glace sera remportée par un couple Français, pour une belle mise en avant.

