Voir le Grand Prix de F1 d’Australie en direct TV et sur Internet : Résultat, vainqueur et classement GP Formule 1

Formule 1 – C'est la 3ème manche du Championnat du monde de F1, et vous pouvez voir la course en direct d'Australie aujourd'hui, un Grand Prix plus qu'attendu, et qui pourrait bien réserver son lot de surprises.

Et voilà, nous y sommes enfin, la saison de F1 est bien lancée et les spectateurs ne s’y trompent pas ; les pilotes également, nous retrouvons, cette année, les voitures les plus rapides de la discipline. Avec les nouveaux changements, jamais une F1 n’aura été aussi rapide ; et si certains pilotes connaissent bien des soucis, les autres, en revanche, font l’éloge de ces monoplaces. Bien sûr, l’on pourra souligner un léger doute quant au spectacle en lui-même, puisque les dépassements semblent plus compliqués à effectuer ; laissons passer quelques GP de F1 ; et tout particulièrement ce Grand Prix de F1 d’Australie, pour assurer un tel constat. En attendant, profitons pleinement de la reprise, et faisons un rapide retour sur les dernières nouveautés, et sur les essais hivernaux. Pour les principales nouveautés de cette saison de F1, il faut chercher du côté des monoplaces, puisque l’on retrouve un changement ; important, de la taille et de la masse des châssis. Ajoutons à cela un changement sur les ailerons, puis de nouveaux pneus ; plus larges, et l’on obtient une meilleure agressivité des monoplaces, et surtout une rapidité accrue.

Les essais hivernaux ne trompaient alors pas, puisque l’on pouvait voir des F1 rapides ; très rapides même parfois. Toujours lors des essais hivernaux, l’on pourra noter l’excellente performance faite par certains pilotes, qui ambitionnent ; notamment, de réaliser une saison exceptionnelle, et bien meilleure que l’an passé.

Avant de poursuivre sur les essais hivernaux, sachez que vous pouvez voir le Grand Prix de F1 d’Australie en direct à la TV sur Canal +, comme l’an passé. Sachez ensuite que le résultat, le vainqueur et le classement de ce GP de Formule 1 seront disponibles sur Internet. Si le Champion en titre ; Nico Rosberg, n’est plus présent cette année pour donner suite à sa retraite qu’il a décidé de prendre, son coéquipier chez Mercedes, lui, est toujours là. Triple Champion du Monde, Lewis Hamilton est désireux de rempiler pour un quatrième sacre, et il aura prouvé une nouvelle fois, que l’on pourra compter sur les Mercedes en termes de fiabilité. En décrochant le quatrième meilleur temps lors des essais hivernaux, il aura permis à Mercedes d’être l’écurie qui aura le plus roulé, la seule à atteindre le pallier des 1 000 tours. Mais ce qui reste comme la performance la plus incroyable, nous vient tout droit de l’écurie Ferrari, incroyable. Actuellement les plus rapides et les plus agressives, la fiabilité des monoplaces semble de pair avec les performances. Alors que Sebastian Vettel décrochera le deuxième temps des essais hivernaux, c’est bien le Finlandais Kimi Raïkkönen qui chamboulera l’ordre établi, en étant le seul pilote à passer sous la barre de la minute et 19 secondes ; exceptionnel.

En une saison, Ferrari vient alors confirmer sa folle progression et l’on ne peut qu’espérer, désormais, retrouver l’écurie à son meilleur niveau, notamment pour redorer son image. Il ne fait d’ailleurs nul doute que ce Grand Prix de F1 d’Australie en direct ; le premier GP de Formule 1 de la saison, soit d’une importance capitale, autant pour les pilotes, que pour les écuries et le public.

