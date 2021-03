Tournoi de tennis de Miami en vidéo : résultat, classement et score Masters 1000 > Une année de tennis est composé, comme à l’instar de nombreux autres sports, de rendez-vous plus ou moins importants pour les joueurs. Ce Masters 1000 du tournoi de tennis de Miami fait alors partie de ces évènements que les stars ambitionnent de remporter.

Tournoi de tennis masculin, autant que féminin, le tournoi de tennis de Miami parvient à se vanter d’avoir connu une première édition en 1985, et s’affichera dès lors comme un tournoi de très grande ampleur.

Se disputant annuellement en extérieur sur une surface dure (ciment), le tournoi de tennis de Miami implique pas moins de 96 joueurs en simple (et 32 équipes en doubles), pour une compétition se déroulant sur une dizaine de jours.

Comme si cela ne suffisait pas, le tournoi de tennis de Miami se sera hissé au rang des tournois les plus importants de l’année, juste derrière les Masters de fin d’année et les épreuves que l’on connaît tous, celles du Grand Chelem. Vous l’aurez compris, la compétition au tournoi de tennis de Miami est âprement disputée.

S’il existera plusieurs faits marquants dans ce Tournoi de tennis de Miami au cours de l’histoire, l’on se penchera surtout sur le palmarès de ce Masters 1000, un palmarès qui offre un léger avantage à Novak Djokovic, qui pourrait bien tenter de rentrer dans l’histoire.

Pour les nombreux amateurs du tennis, sachez que le Tournoi de tennis de Miami peut être visionné sur Internet grâce à diverses vidéos, tandis que le résultat, le classement final et le score des matchs du Masters 1000 seront également tous disponibles sur la toile, afin de ne rien manquer de cet évènement.

Au cours de l’histoire justement, il est impossible de ne pas évoquer la progression fulgurante de Novak Djokovic, qui, en plus d’avoir marqué l’histoire du tennis en général, se permettra de poser ses empreintes sur le Tournoi de tennis de Miami. En effet, avec pas moins de six succès à ce jour, Novak Djokovic est à égalité de victoires avec André Agassi, une progression qui ressemblera étrangement à ce dernier. Lorsque l’on y regarde de plus près, les deux joueurs auront également réussi à posséder la plus belle série de victoires, soit trois années consécutives.

Il faut dire que ce Tournoi de tennis de Miami rassemblera du beau monde, puisque l’intégralité du Top 10 du tennis actuel sera présente pour tenter de décrocher une victoire en finale. Dès lors, l’on ne pourra que surveiller de près la progression de Novak Djokovic, qui, même s’il n’est plus premier mondial, aura repris confiance suite à de bons résultats. Une victoire ici lui permettrait, tout simplement, de rentrer dans l’histoire définitivement ; à moins, bien sûr, que l’on assiste à une surprise au classement, ce qui n’est pas impossible.

