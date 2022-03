Comment voir le match de Lyon en Europa League : OL

Comment voir le match Lyon en direct TV : Europa League en vidéo et résultat OL > Pour l’équipe de Lyon, l’Europe League se déroule, pour le moment, pour le mieux. Impossible de ne pas évoquer alors le match aller, et le match retour semble promis aux Lyonnais, à moins d’un coup de théâtre incroyable.

Car oui, si le destin de l’ASSE était plus compliqué à ravir, rappelons que l’AS Saint-Étienne était déjà battu trois à zéro lors du match allé face à Manchester United, le sort de l’OL semble plus radieux et l’on ne voit pas réellement ce qui pourrait venir ternir cette rencontre ; même une défaite pourrait suffire à Lyon pour se qualifier au prochain tour. Si l’OL semble moins en forme en ce début de nouvelle année, la confirmation des résultats ; notamment en Coupe de France, ne tardera pas et le match allé des seizièmes de finale de l’Europe League se sera déroulé pour le mieux, notamment pour sauver une saison plus en retrait. En prenant la direction de l’AZ Alkmaar la semaine dernière, l’OL se devait de récupérer un bon résultat, face à une formation plus faible sur le papier, et qui n’aura jamais rencontré l’OL, à l’inverse d’autres formations Hollandaises.

Comment voir le match Lyon AZ Alkmaar en direct TV : Europa League en vidéo et résultat OL

Pour Lyon, il s’agit alors de redorer son blason et de ponctuer sa saison d’un trophée, coûte que coûte. Si l’on surveille le calendrier de Ligue 1 ; catastrophique, et l’élimination précoce en Coupe de France, il ne reste que l’Europa League à Lyon, une compétition que l’on se doit désormais de remporter, ou, au moins, de livrer des prestations exemplaires.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Lyon AZ Alkmaar en direct à la TV, sachez que la retransmission de la rencontre de l’Europa League s’effectuera dès 21 heures ce soir, sur la chaîne BeIn Sports. Sachez qu’une vidéo du match de Lyon et que le résultat de l’OL seront également visibles sur Internet, pendant, et après la rencontre.

Lors du match allé, justement, la formation de Lyon aura réussi à entrer convenablement dans la rencontre et ouvrira très vite la marque. Menés trois zéro, les joueurs de l’AZ Alkamaar parviendront à réduire le score à trois buts à un, avant de voir un ultime but de l’OL, dans les derniers instants du match. Difficile, dans de telles conditions, d’imaginer que l’OL pourrait s’écrouler ce soir, d’autant que la rencontre se joue dans son stade, devant des milliers de supporters.

Ce match Lyon AZ Alkmaar en direct est alors la parfaite occasion pour l’OL de se refaire une santé, tout en se permettant de faire tourner son effectif. Pensez-vous qu’un coup de tonnerre soit possible ? Si l’OL se montre sérieux, il n’y a pas de raison.

