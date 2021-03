Découvrir le programme du Paris Nice : Parcours, étapes, coureurs > Première compétition importante se déroulant sur le sol Français, le Paris Nice est un évènement majeur du cyclisme, qu’il est bon de regarder pour se faire une idée de l’état de forme de quelques-uns des meilleurs coureurs de la planète.

Créée en 1933, la compétition du Paris Nice aura très vite réussi à s’imposer dans les esprits, puisqu’elle est la première grande compétition à étape de l’année. Apparaissant comme un entraînement honorifique parfait pour les concurrents, il n’est pas rare d’y découvrir les meilleurs coureurs cyclistes, dont certains entendent bien marquer de leur empreinte ce Paris Nice.

Se déroulant au début du mois de mars ; et sur une période de huit journées, le Paris Nice a pour habitude de débuter sa compétition par un prologue en pleine région Parisienne, avant de se clôturer en plein cœur de Nice. Pour cette édition 2017, le Paris Nice poursuit sur sa lancée et offre, comme à son habitude, un parcours relativement facile à aborder dans les premiers jours, avant de laisser les puncheurs / grimpeurs s’exprimer pleinement.

Sur son parcours de 2017, le programme du Paris Nice est assez chargé. Ici, il va falloir lutter durant huit étapes distinctes, pour un kilométrage total dépassant les 1 220 kilomètres ; une aubaine pour se préparer convenablement aux prochains grands tours cyclistes qui approchent.

Alors que les premières étapes du parcours du Paris Nice se veulent assez plates et sans réelles difficultés, les choses commencent à se corser dès l’approche de la sixième étape, puisque cette dernière vient inaugurer les premières difficultés et les premiers cols référencés dans ce grand Paris Nice 2017 ; quels coureurs parviendront à se démarquer ici ?

Ainsi, la sixième étape du Paris Nice 2017, entre Aubagne et Fayence, est longue de 192 kilomètres et offre pas moins de six cols référencés, dont trois qui sont classés en catégorie 1. Les premiers kilomètres seront d’ailleurs décisifs, puisque la montée du Col de L’Espigoulier est à attaquer directement, soit une belle côte en première catégorie, avec 8,9 kilomètres au total et possédant une moyenne de pourcentage à 5,6. L’on pourra également noter que cette sixième étape du parcours du Paris Nice vient ponctuer cette course d’une arrivée en altitude, bien qu’elle soit relativement facile (1,3 kilomètre à 9,8 %) ; néanmoins, les efforts fournis pour parvenir sur cette ultime montée pourraient faire défaut à des coureurs.

L’autre étape importante du programme du Paris Nice nous vient tout droit de l’étape 7, allant de Nice au Col de la Couillole. Si l’intégralité de l’étape se veut compliquer à aborder, comment ne pas évoquer cette arrivée en hauteur au Col ? Après avoir bataillé sur plus de 160 kilomètres, les coureurs devront encore maîtriser l’ascension du Col de la Couillole, soit pas moins de 15,7 kilomètres, affichant une moyenne de 7,1 % ; de quoi chambouler le classement une ultime fois.

Du côté des coureurs, l’on surveillera tout particulièrement la performance de Romain Bardet, qui ambitionne de frapper un grand coup ici ; et qui vise toujours une victoire au Tour de France. Il y a deux ans maintenant, l’équipe de Romain Bardet, AG2R La Mondiale, avait remporté ce Paris Nice ; si le défi est de taille cette année, pourquoi ne pas envisager un tel succès ?

