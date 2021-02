Regarder la Coupe de France en direct live : Résultats des matchs et vidéos du Multiplex

Regarder la Coupe de France en direct live : Résultats matchs OM, PSG, AS Monaco et vidéos du Multiplex > Si le spectacle est au rendez-vous, cela n’est pas sans raisons. Voici désormais que le tirage au sort permet de connaître encore quelques chocs entre deux équipes ; une affaire à suivre de près.

Pour les équipes qui sont encore présentes dans cette Coupe de France de football, l’on ne pourra que souligner que cette dernière est déjà gagnée ; pour certaines tout du moins. Car si le PSG, l’AS Monaco ou encore l’OM visent la plus haute place de la compétition, pour d’autres écuries, parvenir aussi haut est certainement l’une des plus belles histoires.

Impossible, alors, de ne pas évoquer la modeste formation de Quevilly, qui parvient, presque chaque année, à se montrer à la hauteur de ses adversaires en Coupe de France. Déjà finaliste par le passé, Quevilly entend bien réussir l’exploit d’accéder à une nouvelle finale de Coupe de France, mais, pour cela, il va falloir faire chuter Guingamp, une tâche loin d’être aisée, mais qui promet des étincelles, notamment lorsque l’on se penche plus en détails sur les précédents parcours du petit club de National.

Si Quevilly parvient à faire trembler les plus grands, c’est bien à cause ; ou grâce à, d’excellentes prestations par le passé. Comment oublier cette victoire face à l’OM sur le score de trois buts à deux en quart de finale de la Coupe de France 2012-2013 ? Ou cette surprenante tournure face à Rennes, en demi-finale de la même année ? En finale, Quevilly s’était incliné par la plus petite des marges, face à Lyon. Une revanche est donc à prendre, et Guingamp devra éviter de prendre son adversaire du soir à la légère.

Du côté du PSG, l’on aura évité les plus gros lors du tirage au sort, et l’on se déplacera du côté de Niort. Pourtant, pour l’équipe en milieu de tableau de Ligue 2, accueillir le PSG est un évènement et l’on pourra compter sur le match retour du PSG (la semaine prochaine) face au FC Barcelone, pour espérer retrouver une équipe du PSG plus faible, sur le papier uniquement.

Sachez, d’ailleurs, que vous pouvez regarder la Coupe de France en direct live grâce à la retransmission des matchs sur les chaînes Eurosport. Pour connaître les résultats des matchs de l’OM, de l’AS Monaco, du PSG et pour visionner les vidéos du Multiplex de la soirée, il vous suffira de vous rendre sur Internet, d’autant que ces matchs sont très attendus. Pour le PSG, ce match face à Niort semble être un piège par excellence, mais pour contrer cela, il suffira de penser à la belle victoire ; 4 à 0, acquise face au FC Barcelone et de réaliser un match identique. Attention toutefois à ne pas avoir les pensées ailleurs, sous peine de connaître une terrible désillusion.

Mais cette nouvelle soirée de Coupe de France de football en direct live nous gratifie également d’un choc incroyable entre l’OM et l’AS Monaco, deux formations qui connaissent une saison de Ligue 1 assez différente. Si, pour l’OM, l’on peut conserver des chances de succès ; surtout en jouant à domicile, l’on ne peut oublier que les deux dernières rencontres face à l’AS Monaco se sont soldées par une catastrophe. Après s’être incliné 4-0 en début de saison, l’OM échouera encore à domicile devant son public lors du deuxième match de Ligue 1. Vaincu quatre buts à un, l’OM se doit de réagir, ne serait-ce que par fierté.

Enfin, l’on pourra aussi souligner la rencontre entre Avranches et Strasbourg, où le charme du match reste de la partie, malgré une affiche plus en retrait. Strasbourg était ; et restera, un grand nom du football Français, et si l’on parvenait à sortir du piège tendu par Avranches, les chances de tomber sur une grosse écurie lors du prochain tour seraient plus qu’élevées ; de quoi redonner le goût du succès à Strasbourg, et encore plus si le match se déroulait à domicile. Pour le moment, toutefois, cela n’est encore qu’une spéculation.

