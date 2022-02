Voir le Match Pays de Galles Angleterre en Direct et en Video Replay (Résumé, Score, Résultat…)

Rugby > Le Tournoi des VI Nations c’est maintenant et ici, avec la journée-choc. En direct regardez le match opposant le Pays de Galles à l’Angleterre en direct live sur Internet et la retransmission du Pays de Galles Angleterre en direct à la télévision. Aujourd’hui à partir de 15h30, ne ratez rien de ce fantastique match qui sera diffusé en Direct à la télévision en clair et en intégralité. Depuis la France ou l’étranger, vous pouvez également voir et revoir les meilleurs moments du match Pays de Galles Angleterre du Tournoi des 6 Nations, avec le score, la vidéo des essais et le résumé en replay. Vous êtes au bon endroit.

Si vous voulez voir le match de rugby cliquez ici :



Le Pays de Galles affronte l’Angleterre aujourd’hui. Le XV à la Rose joue au Millennium Stadium à Cardiff dans le cadre de la journée du Tournoi des VI Nations dont le coup d’envoi sera donnée aujourd’hui. Un match qui opposera le tenant du titre à la seule équipe qui ne compte aucun titre dans ce tournoi depuis son entrée en lice et le remplacement du Tournoi des 5 Nations. Parmi le XV de départ gallois, on retrouvera bien sur quelques joueurs évoluant au Top 14 du championnat français, on en cite les trois joueurs du Racing 92 Métro Roberts, Phillips et Lydiate ainsi que le joueur de Perpignan Charteris, sans compter le futur joueur du RC Toulon Leigh Halfpenny.

Voir le Rugby Tournoi des VI Nations en Direct et en Vidéo

Le Tournoi des VI Nations est retransmis en direct à la télévision sur France 2. Dès 15h30, coup d’envoi de la 1re journée avec le match Pays de Galles Angleterre en direct. A la télévision sur France 2 ou en direct live sur Internet. Il est aussi possible de regarder le Tournoi des VI Nations cette saison et le match Pays de Galles Angleterre en direct sur Internet (smartphone, tablette ou ordinateur, tout est possible): pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout sur le match Pays de Galles Angleterre. Etes-vous prêt?

Si vous aimez et voulez voir le match c’est simple il suffit de cliquer ici:



Partager : Twitter

Facebook