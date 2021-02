Voir le Match North Carolina Duke NCAA : Résumé et Replay

Basket > Voici comment voir le match de basket NCAA entre North Carolina et Duke University. En direct à la télévision le match de basket est retransmis aujourd’hui. Il est également possible de voir la vidéo du match North Carolina Duke sur Internet, avec le replay en stream web des meilleurs moments.

Les duels entre les deux équipes ont fait l’histoire de la NCAA. Entre North Carolina et Duke, les mtaches de basket universitaire américain sont toujours tendus. En NCAA aujourd’hui à partir de 04h00. Une opposition qui est l’une des plus disputées et qui tourne souvent à la bataille puisque les deux universités ne se sont jamais appréciées comme ce fut le cas mardi lors du du traditionnel match entre les staffs des deux équipes lorsque le manager de North Carolina a frappé d’un coup de coude à son homologue de Duke et ça a tourné à la bataille. Pour le match de ce soir, Duke part favori mais North Carolina demeure redoutable ayant déjà battu Louisville, Michigan State et Kentucky.

Le match North Carolina – Duke est retransmis en direct à la télévision sur MCS. Dès 04h00, coup d’envoi du match North Carolina – Duke en direct. A la télévision sur MCS ou en direct live sur Internet. Il est aussi possible de regarder North Carolina – Duke en live stream sur Internet : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici sur le match North Carolina Duke de NCAA Basket.

