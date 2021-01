Comment voir le match de l’OL et de l’ASSE en direct TV : Résultat et replay des buts

Comment voir le match de l’OL et de l’ASSE en direct à la TV : Résultat et replay buts Europa League > Alors que la Ligue des Champions prend une place importante dans un calendrier, le constat ; et surtout le bilan, est le même lorsque l’on évolue en Europa League ; l’OL et l’ASSE ne le savent que trop bien.

Ce soir, place à l’Europa League en direct à la TV. Que l’on soit fervent supporter de l’OL ou de l’ASSE, l’on parviendra à y trouver son compte, encore mieux si l’on affectionne les deux formations Françaises et que l’on désire surtout supporter une équipe Française, que nous attendons fermement en tant que grande gagnante.

Sur le papier, la rencontre d’Europa League de l’OL semble moins délicate à aborder que celle de l’ASSE. En effet, face à Alkmaar, l’OL semble posséder les meilleurs atouts et ne devrait pas se montrer trop fébrile. L’on notera tout de même que l’OL est un repêché de la Ligue des Champions ; faisant partie des meilleurs troisièmes, la formation de Lyon peut avoir connu un coup au moral, mais il faut passer outre cela.

Du côté d’Alkmaar, l’on aura effectué une phase de groupes que l’on qualifiera de correcte, mais sans jamais réellement briller. D’ailleurs, Alkmaar sera passé très proche d’une élimination au profit du Maccabi Tel-Aviv. Toutefois, les deux formations ont gagné leur place ici, et il ne fait nul doute que l’on assiste à une très belle rencontre.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match de l’OL en Europa League, sachez que ce dernier sera diffusé dès 19 heures, et en exclusivité sur la chaîne BeIn Sports, à l’inverse du second match de la soirée, opposant l’ASSE et le très grand Manchester United.

Car oui, si l’OL parvient à attirer les regards suite à son repêchage de la Ligue des Champions, l’ASSE aura évolué en Europa League de football depuis son entame, et parviendra à se montrer intraitable, et surtout, invaincu au terme des six rencontres. Certes, l’ASSE possédait, peut-être, un groupe moins relevé que la concurrence, mais la performance est notable.

De son côté, Manchester United aura connu deux revers dans la phase de groupes et terminera en seconde position, derrière Fenerbache et ses très belles prestations jusqu’ici. Pour Manchester United, il est surtout question de redorer son blason, un blason terni de quelques saisons moins tranchantes qu’à ses grandes heures. Sur le papier, cela promet une belle rencontre, d’autant que l’ASSE doit composer avec sa triste élimination en Coupe de France, face à l’AJ Auxerre.

Enfin, si vous cherchez, là aussi, à savoir comment voir le match de l’ASSE en direct à la TV, sachez que la rencontre sera diffusée sur BeIn Sports dès 21 heures, mais également sur la chaîne W9 en clair, permettant au plus grand nombre de connaître les résultats et de regarder les replays des buts de cette soirée d’Europa League.

