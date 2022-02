Résultats World Grand Prix Snooker et vidéos Masters Thaïlande Badminton > Au fil des années, les deux sports sur lesquels nous allons revenir ont réussi à s’imposer dans le monde de la compétition. Le Billard ; l’un des plus vieux divertissements, poursuit ses affrontements tendus avec le World Grand Prix de snooker, tandis que les Masters de Thaïlande de Badminton offrent, là aussi, de belles oppositions.

Débutons alors directement en se plongeant dans la compétition du World Grand Prix de Snooker, qui met en avant les 32 joueurs mondiaux, les mieux classés de l’année, ceux qui ont obtenu le plus de points lors des tournois de 2016.

À ce jeu-là, inutile de dire à quel point le Britannique Mark Selby part favori dans le tournoi de Snooker, puisque, avec pas moins de 374,400 points, il possède une immense avance sur le second, qui est le Chinois Ding Junhui (170,000). En revanche, l’on pourra noter la très belle performance de ce dernier, puisqu’il parvient à se hisser au sommet du classement, devant d’autres Britanniques ; un bel exploit dans un sport qui reste la marque de fabrique de l’Angleterre.

Concernant les résultats de ce World Grand Prix de Snooker, l’on ne pourra qu’espérer que le Britannique parvienne à tenir sa place, et, s’il poursuit sur sa lancée, il ne fait nul doute qu’il parvienne à accéder à la finale, et même à s’imposer.

Résultats World Grand Prix Snooker et vidéos Masters Thaïlande Badminton

Pourtant, cette compétition du World Grand Prix de Snooker reste assez jeune et n’aura connu que deux éditions ; trois si on compte celle de 2017. Lors des précédentes éditions, justement, Mark Selby ne se sera pas vraiment mis en avant et l’on retrouvait un sacre de Judd Trump, victorieux en 2015 face au très grand Ronnie O’Sullivan, tandis que l’édition 2016 permettait à Shaun Murphy de s’imposer.

Durant ces quelques jours, il existe un autre sport qui vient prendre les devants du calendrier, le Badminton. Ici, avec les Masters de Thaïlande, l’on peut s’attendre à du joli spectacle, d’autant que l’on se trouve en début de saison et que les ténors de la discipline ont besoin de s’imposer pour marquer les esprits.

Très jeune, la compétition des Masters de Thaïlande de Badminton n’aura vécu sa première édition que l’an passé, et c’est, presque tout naturellement, qu’un Sud-Coréen venait s’imposer. Pour ce dernier, il est surtout question de confirmer, d’où l’importance de regarder les vidéos du Masters de Thaïlande de Badminton.

Partager : Twitter

Facebook