Calendrier et programme du Tournoi des Six Nations : Résultats équipe de France de rugby > Nouvelle année et nouvelle grande compétition qui s’annonce pour les équipes qui se rendent au Tournoi des Six Nations de rugby. Au programme ? Un spectacle grandiose et incroyable.

Compétition de rugby à XV, le Tournoi des Six Nations est disputé chaque année depuis 1882, et accueille, comme son nom l’indique, six formations que sont l’Angleterre, l’Écosse, la France, le Pays de Galles, l’Irlande et l’Italie.

Historiquement, s’imposer ici offre à l’équipe victorieuse, le titre de Championne d’Europe. Un grand chelem est également possible et il suffit, pour cela, de s’imposer lors de toutes les rencontres. Là encore, ces derniers ne sont pas légions et sont parfois assez compliqués à aller chercher. L’on pourra noter que l’an passé, c’est l’Angleterre qui aura réussi à s’imposer dans le Tournoi des Six Nations, tout en décrochant un grand chelem bien mérité.

Toujours sur le plan historique, l’Angleterre est la formation la plus titrée ; 37 victoires avant l’édition 2017, au même titre que les Pays de Galles (37 victoires).

Calendrier et programme du Tournoi des Six Nations : Résultats équipe de France de rugby

Derrière, la France, l’Écosse et l’Irlande sont au coude-à-coude, mais l’on pourra noter l’avance que possède la France. Avec 25 victoires, contre, respectivement, 22 et 21 titres, la France s’est bien installée à la troisième position, tandis que l’Italie est toujours à la recherche de son premier titre, en 18 participations.

Le déroulement du Tournoi des six Nations 2017 reste alors inchangé, et l’on retrouve un programme bien chargé en adrénaline, entre différentes formations prétendantes au sacre, comme l’Angleterre, les Pays de Galles et la France, bien sûr.

Du côté du calendrier, l’équipe de France de rugby débutera son Tournoi des Six Nations face à l’Angleterre championne d’Europe en titre dès le 4 février à partir de 17 heures 50, puis affrontera l’Écosse, le 12 février prochain. S’en suit une rencontre face à l’Irlande, puis contre l’Italie.

Enfin, la France effectuera son dernier match du Tournoi des Six Nations 2017, le 18 mars prochain, face aux Pays de Galles. Gageons d’une belle prestation de l’équipe de France de rugby, qui pourrait s’offrir un nouveau succès, après le tournoi parfait en 2010.

Partager : Twitter

Facebook