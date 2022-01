Voir le PPV Royal Rumble en direct live : Résultat combat Main Event et vidéos de la WWE > Pour son premier PPV de l’année ; comme de toutes les années d’ailleurs, la WWE est désireuse de frapper un grand coup et vient livrer un PPV Royal Rumble d’exception, déjà prêt à rentrer dans l’histoire.

S’il n’est plus nécessaire de présenter ce qui est le sport/spectacle le plus apprécié à travers la planète, l’on pourra souligner que chaque retransmission est très suivie, de même que les PPV sont les évènements les plus forts d’une saison. Comme partout ailleurs, il existe différents degrés de PPV et ce Royal Rumble fait partie des quatre plus grands évènements d’une année de la WWE, aux côtés de Wrestlemania, SummerSlam et les Survivor Series.

De plus, l’année 2017 marque un tournant pour le Royal Rumble, puisque l’on vient fêter la 30e édition du PPV, un fait notable qui offre son lot de spectacle et de suspens. Au cours de la soirée, plusieurs combats sont à l’ordre du jour, mais il en est un, tout particulièrement, qui attire les regards, le Royal Rumble.

D’habitude, ce dernier met en proie pas moins de trente catcheurs sur le ring, et le vainqueur final remporte un billet pour un match afin de tenter d’acquérir un titre de championnat mondial. Dès lors, l’on suit, ici, les premières véritables surprises de la nouvelle saison du catch. Confirmation de la star montante, ou retour symbolique d’un catcheur ? Tout est possible, pour le plus grand plaisir des amateurs de la discipline.

Voir le PPV Royal Rumble en direct live : Résultat combat Main Event et vidéos de la WWE

En réalité, d’énormes surprises ont déjà été annoncées pour le Main Event de ce PPV Royal Rumble, dont la participation ; la première annoncée, de Bill Goldberg, qui sera rentré dans l’histoire en évinçant Brock Lesnar en un peu plus d’une minute ; nous étions d’ailleurs déjà revenus sur ce combat de catch. Mais ce qui aura fait trembler la planète WWE tout entière, c’est bien la participation de l’Undertaker, qui, par le simple fait de sa présence, permet d’envisager toutes les possibilités pour le combat prochain à Wrestlemania 33.

Même si ce dernier reste sur une défaite ; ndlr, face à Brock Lesnar, il n’aura pas concédé beaucoup de combats au cours de sa longue carrière et l’on peut se permettre les plus folles spéculations. Avec la présence de Bill Goldberg, Brock Lesnar et de l’Undertaker dans le même Royal Rumble, l’on pourrait alors imaginer un final entre ces trois catcheurs, puis une victoire de l’Undertaker, afin de faire face à John Cena à Wrestlemania 33, un duel très attendu par les spectateurs, et qui devait, toujours d’après les rumeurs, se tenir lors du Wrestlemania 32.

Bien sûr, l’on ne pourra que vous conseiller de voir le PPV Royal Rumble en direct live lors de sa diffusion, cette nuit, à la TV ou sur le net, mais sachez que le résultat du combat du Main Event sera très certainement décisif pour le reste de l’année, puisqu’il viendra ponctuer d’un changement majeur pour les prochains rendez-vous.

Avec les vidéos de la WWE, il est aussi possible de suivre ; ou de revoir, les combats également prévus au cours de ce PPV Royal Rumble, comme l’opposition entre Charlotte et Bayley dans un match simple pour le titre des Divas, AJ Styles et John Cena pour le WWE Championship, mais également Kévin Owens contre Roman Reigns, pour le titre de champion universel de la WWE ; un très beau programme donc, afin de débuter de la meilleure des façons, une année 2017 qui se voudra folle du côté de la WWE.

Partager : Twitter

Facebook