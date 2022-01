Début des Playoffs de NFL et résultats historiques pour les finalistes du football Américain > Alors qu’une saison de football Américain ne se lance réellement que lorsque les playoffs de la NFL battent leur plein, certaines surprises peuvent avoir lieu, avant même que les équipes ne se lancent dans la bataille.

Pour accéder aux Playoffs de la NFL ; et, accessoirement, envisager d’un nouveau sacre à mettre à son palmarès, il faut réussir sa saison régulière de football Américain.

Dès les lors, les derniers favoris sont très largement surveillés, notamment pour ne pas commettre un impair qui serait préjudiciable pour le club de NFL. Dès lors, l’on ne peut que constater que certaines équipes connaîtront une année 2017 assez difficile à digérer.

Pour les Broncos de Denver, par exemple, l’on se devra de rappeler que l’on aura acquis une superbe victoire lors du dernier Super Bowl, mais que la nouvelle saison se montrera assez compliquée.

Alors que tous pensaient que les Broncos de Denver parviendraient à tenter de défendre le sacre acquis, force est de constater que l’équipe championne en titre sera privée des phases finales, suite à un nouveau résultat assez faible en championnat. Vaincue 33 à 10 face à Kansas en décembre dernier, l’équipe des Broncos de Denver vient chuter lourdement ; désormais, c’est une saison entière qu’il faudra attendre pour renouer avec une hypothétique victoire.

Mais si ce début des Playoffs de NFL offrent des résultats historiques, c’est bien car les Broncos de Denver n’accèdent donc pas à une phase finale, un fait marquant et une grande première, depuis 2010. Autre équipe qui fait rentrer ces Playoffs de NFL et du football Américain dans l’histoire, les Carolina Panthers.

Pour le club, également finaliste du dernier Super Bowl, la saison était loin d’être tendre et le final ne se fera pas attendre. Trop de retard amènera logiquement un résultat que l’on espérait meilleur. Dès lors, l’on retrouve une situation impensable, un tournant majeur et historique, qui n’était plus arrivé depuis 2003.

De son côté, la NFC avait ; toujours en décembre, livré quatre billets pour les Playoffs, à Dallas, Seattle, aux New-York Giants, et à Atlanta.

