Basket-ball Pro A : Résultat match ASVEL Lyon-Villeurbanne Le Mans, résumé vidéo > Alors que la (petite) trêve de fin d’année approche pour les joueurs et les clubs de Basket-ball de Pro A, il reste encore quelques occasions de grappiller des victoires précieuses en vue de terminer la saison à la meilleure place possible.

Pour cette journée de Basket-ball de Pro A, un match en particulier intéresse les amateurs du sport, puisque, aujourd’hui, l’ASVEL Lyon-Villeurbanne affronte Le Mans, dans un défi capable de rimer avec bonne place au classement.

Dans les faits, l’opposition est intéressante, puisque, et avant la 12e journée du 10 décembre, les deux formations possédaient absolument le même nombre de pourcentages, et, du coup, le même nombre de victoires et de matchs perdus. Mais le haut du classement n’est pas forcément visé par ces deux équipes actuellement, puisque se placer dans les huit premières positions suffi à accéder aux Playoffs de Pro A.

Le plus important est alors d’éviter de rejoindre les deux dernières places de Basket-ball de Pro A, pour s’éviter une relégation certaine, une situation qu’est en train de connaître Nancy, tandis que d’autres formations restent à l’agonie en ce début de saison.

Si l’on n’évoquera pas ces équipes actuellement en difficultés, nous allons plutôt revenir sur les performances de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne dans cette première partie de Basket-ball de Pro A. Avec des résultats finalement en demi-teinte, l’ASVEL Lyon-Villeurbanne ne pouvait pas encore prétendre à son niveau de certaines années.

Très proche du podium avant la 12e journée, l’ASVEL Lyon-Villeurbanne en était pourtant assez loin, au même titre que la formation du Mans. Si, revenir sur le premier ; alors Monaco avec seulement deux défaites, semble impossible pour le moment, le podium pourrait être jouable si l’on parvenait à faire tomber les poursuivants de Monaco ; un essai que pouvait faire l’ASVEL Lyon-Villeurbanne dès la 12e journée, avec ce match face à Chalon-sur-Saône.

Pour Le Mans, le bilan est relativement similaire que l’ASVEL, si ce n’est que les prochains matchs de Basket-ball de Pro A seront généralement plus accessibles sur le papier.

S’il est difficile d’émettre un avis concret pour la fin de saison de Basket-ball de Pro A, l’on reviendra, néanmoins, sur la fin de la phase allée, histoire de faire un premier point.