Voir les matchs de Premier League en direct live : Scores et résultats match Chelsea, Manchester City, Liverpool

Voir les matchs de BPL en direct live : Scores et résultats match Chelsea, Manchester City, Liverpool > Alors que les principaux championnats de football battent leur plein, certains championnats offrent plus de spectacles et de surprises que d’autres, un peu à l’image du championnat de BPL Anglais et de la Bundesliga Allemande, par exemple.

Du côté du championnat Allemand, c’est un début de saison incroyable qu’effectue le RB Leipzig, qui parvient à coller au Bayern Munich sans réellement sourciller ; même constat du côté de la Ligue 1 et l’incroyable début de saison de l’OGC Nice. C’est d’ailleurs pour cela que l’on aime ce sport, puisque l’on ne sait jamais vraiment de quoi demain sera fait.

Cette petite parenthèse sur la Bundesliga et la Ligue 1 permet de mettre en lumière d’autres faits tout aussi incroyables, mais en BPL Anglaise désormais. Pour beaucoup, cette nouvelle saison de BPL devait être la confirmation de Leicester, équipe championne surprise et imposante l’an dernier, mais force est de constater que l’on se perd dans le milieu du tableau, sans réellement réussir à se montrer efficace ; pire encore, Leicester subira des revers contre des équipes pourtant bien moins importantes.

Qu’à cela ne tienne, Leicester se concentre sur la Ligue des Champions, et, pour le moment, l’histoire se déroule plutôt convenablement, puisque Leicester est leader de son groupe et est bien placé pour poursuivre l’aventure, au moins jusqu’en huitième de finale. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, ce sont les matchs de BPL incertains, et cette lutte au classement entre Chelsea, Manchester City et Liverpool ; l’on pourra encore rajouter Arsenal, quatrième à l’issue de la 11e journée de championnat.

Ces trois formations de BPL ; dont certaines avaient connu une dernière saison plus sensible, se tenaient en deux petits points, toujours à l’issue de la 11e journée. Alors leader, Liverpool possédait 26 points, contre 25 pour Chelsea et 24 pour Manchester City.

Dans ce podium des meilleures équipes de la BPL, l’on notera les très bons scores et résultats acquis lors des matchs de Liverpool, qui, par la même occasion, est devenue la formation qui marquait le plus de buts suite à sa très belle victoire contre Watford, six buts à un lors de la 10e journée de BPL. Un bilan au final réconfortant, pour une équipe qui ne parvient plus à remporter un sacre en championnat de BPL, depuis la saison 1990.

Si l’espoir de renouer avec le succès est assez proche ; mais également très loin, il faut compter sur la présence des poursuivants qu’étaient Chelsea et Manchester City, toujours à l’issue de la 11e journée de BPL. Pour le premier, l’on parvient à enchaîner les bons résultats dans les différents matchs, comme ce 5 à 0 face à Everton. En légère perte de vitesse, Manchester City ne fera pas mieux qu’un match nul contre Middlesbrough, une formation pourtant à la traîne en BPL.

Alors que l’un des duels les plus importants ; entre Chelsea et Manchester City, aura lieu le 3 décembre prochain, Liverpool, pour sa part, possède encore quelques journées capables de faire la différence. Si la constance est présente, Liverpool pourrait alors clairement se démarquer, tout en enchaînant les bons résultats en BPL.

