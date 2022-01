Voir la Coupe d’Afrique des Nations de football en vidéo : Résultat phase de groupes, vainqueur

Voir la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football en vidéo : Résultat phase de groupes, vainqueur > Attendue par beaucoup, la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football offre des duels très intéressants sur le papier. Dans les faits, cette nouvelle édition va-t-elle offrir un nouveau sacre au Nigeria, grande équipe de la compétition ?

Organisée depuis 1991 maintenant, la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football apparaît comme le rendez-vous immanquable pour les amateurs de ballons ronds. Compétition disputée, cette dernière ne laisse que peu de chances à certaines équipes, tandis que d’autres se retrouvent bien au-dessus du lot.

Dans les faits, donc, le Nigeria apparaît comme la nation par excellence dans cette Coupe d’Afrique des Nations féminine. Manque de concurrence en face ou réalisme incroyable, le Nigeria parvient à s’approprier un trophée pourtant très convoité. Imaginez seulement, en onze éditions, le Nigeria parviendra à soulever le trophée à neuf reprises, et ne perdra jamais une seule finale ; un bilan incroyable pour une équipe qui l’est tout autant.

Au final pour le moment, seules deux éditions ont échappé au Nigeria, en 2008 puis en 2012, où la Guinée équatoriale venait récupérer les lauriers ; pour deux éditions qui se déroulaient d’ailleurs sur le sol de la guinée équatoriale. Ce palmarès se consolide alors avec les grands perdants de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, qui s’inclineront à plusieurs reprises en finale de la compétition.

Voir la Coupe d’Afrique des Nations féminine de football en vidéo : Résultat phase de groupes, vainqueur

En onze éditions, l’Afrique du Sud échouera par quatre fois en finale, tandis que le Ghana et le Cameroun connaîtront trois échecs ; l’on ne pourra, pour le spectacle, qu’espérer une victoire rapide pour ces équipes qui ne cessent de lutter.

Originellement prévue du 8 au 22 octobre, la Coupe d’Afrique des Nations féminine trouvera une nouvelle date suite aux conditions climatiques annoncées durant cette période. Après un accord avec la CAF, la compétition trouvera une nouvelle date, du 19 novembre au 3 décembre prochain ; que la compétition commence !

Dès lors, tous les regards se tournent ; obligatoirement, vers le groupe du Nigeria, champion en titre de la Coupe d’Afrique des Nations et détenteur de records qui ne sont plus à présenter. Ici, le constat est simple, l’on ne voit pas réellement comment le Nigeria ne pourrait pas finir à la première place, devant le Ghana, le Mali et le Kenya. Seule la présence du Ghana vient relever l’expérience proposée, mais il ne fait nul doute que ces deux formations termineront aux premières loges.

Dans le groupe A, le constat est plus mitigé et les surprises pourraient s’ajouter à la fête. Avec l’Afrique du Sud, le Cameroun, l’Égypte et le Zimbabwe, obtenir la première place et éviter ; hypothétiquement, le Nigeria semble être la meilleure opération possible. Si l’on émettra des réserves sur l’Égypte et le Zimbabwe, l’on ne pourra que se délecter de l’Afrique du Sud et du Cameroun. Nous pouvons également noter que le Mali pourrait créer une surprise, lui qui a été repêché suite à sa défaite face à la Guinée équatoriale.

