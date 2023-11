Résultat Rallye WRC d’Australie : Replay vidéo course, classement et départ de Volkswagen > Jamais une fin de saison n’aura été aussi importante pour les pilotes, comme pour les écuries participantes. Avec ce Rallye WRC d’Australie, un sentiment de chagrin pourra pincer les amateurs du sport automobile, et du pilote Français Sébastien Ogier.

Dernier rendez-vous au calendrier de WRC, le Rallye WRC d’Australie vient marquer un tournant majeur dans l’histoire de la compétition. S’il n’est ici pas question d’y inclure un pilote ; l’histoire retiendra encore bien longtemps Sébastien Loeb, et ce, malgré le quatrième succès consécutif de Sébastien Ogier au classement des pilotes, c’est la marque Allemande Volkswagen qui fait parler d’elle.

En effet, cette dernière, après quatre années passées au championnat de Rallye WRC, annonce quitter l’aventure dès la fin de la saison, et donc, au terme de ce Rallye d’Australie. Alors que ses objectifs ont été remplis ; et plus que remplis, la marque a annoncé vouloir se concentrer sur les nouvelles technologies et proposera une autre voiture dès 2018, en rallye, mais pas en WRC.

En terme de chiffres, Volkswagen aura très vite fait tourner les têtes. En 51 rallyes WRC disputés, la marque Allemande aura décroché pas moins de 42 succès et 49 positions sur le podium, notamment grâce à Jarri-Matti Latvala et Andreas Mikkelsen, et aura acquis 622 spéciales sur 980 parcourues. Bien sûr, l’on ne compte pas encore ce Rallye WRC d’Australie, qui vient alors clore la saison d’une drôle de façon.

Il est fort dommage que ce rendez-vous de la saison soit marqué par une telle annonce, mais l’on peut, à coup sûr, compter sur le pilote Français pour pousser une dernière fois son moteur à fond, afin de conclure sur une note positive, lui qui devrait ; en toute logique, rejoindre Toyota la saison prochaine.

Vainqueur des quatre derniers Rallyes WRC, Sébastien Ogier pourrait alors venir décrocher un cinquième succès consécutif, qui ne serait toutefois qu’honorifique. Déjà champion du monde, le pilote n’a plus rien à gagner dans cette saison, si ce n’est finir sur une touche positive avant d’entamer, en 2017, un calendrier dans une nouvelle écurie, ce qui sera un challenge bien plus difficile à remplir avec brio.

Si le destin de Sébastien Ogier est scellé au classement, ce n’est pas forcément le cas de tous le monde, et l’on suivra tout particulièrement le classement et le replay vidéo de la course de Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et Hayden Paddon, respectivement second, troisième et quatrième.

Pour eux, rien n’est encore jouer puisque même Thierry Neuville ; qui possède pourtant 143 points, pourrait perdre son avantage s’il venait à réaliser une course noire et que l’un des poursuivants venait à s’imposer. Bien sûr, les probabilités d’une telle situation sont minces et le podium se disputera surtout entre le troisième et quatrième du classement. Séparés par trois points, tout est encore à faire pour ces deux hommes, ce qui promet une fin de saison exemplaire en WRC.

