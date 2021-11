Voir la Ligue 2 en direct live : Résultats et classement Amiens, Brest, Strasbourg > Voir la Ligue 2 en direct live chaque journée de championnat, permet, bien souvent, d’assister à des rencontres étonnantes. Preuve en est, les derniers résultats et le classement d’Amiens, Brest et Strasbourg, tout particulièrement.

Véritable championnat compliqué à négocier, la Ligue 2 regroupe d’anciens pensionnaires de Ligue 1, des rescapés de Ligue 2, mais aussi des petits nouveaux qui viennent tout juste d’acquérir un statut de professionnel. Dans de telles conditions, il peut être difficile de se faire une place dans le haut du panier. Si certaines équipes y parviennent sans jamais sourciller, d’autres, en revanche, sont bien moins à l’aise dans l’exercice.

L’on se souviendra alors que l’histoire créera de sacrés tours aux supporters, mais aux équipes aussi, et qu’une place de promotion en Ligue 1 ; tout comme celles de relégation en national, n’est jamais acquises avant la fin du championnat. Pour cette saison 2016-2017, l’on aura connu un départ assez timide, avant de voir une avalanche de buts lors des journées suivantes.

Les équipes qui s’étaient montré l’an passé sont désormais plus en retrait, sauf quelques-unes qui parviendront, encore et toujours, à faire sensation. Dès lors, notre regard se tourne vers une équipe d’Amiens qui n’a pas à rougir de ses dernières prestations. Récent promu de National, Amiens parviendra à tenir la Ligue 2 d’une main de maître, avant de laisser s’échapper quelques points précieux. Pas d’inquiétude à avoir toutefois, puisque la saison de Ligue 2 est encore loin d’être terminée, ce qui offrira de nombreuses occasions à Amiens de reprendre une hypothétique première place.

En l’espace de onze journées de Ligue 2, Amiens venait confirmer un bel état d’esprit acquis en national l’an passé et parvenait à enchaîner les bons résultats. Vaincu seulement deux fois en onze matchs de Ligue 2, le club d’Amiens connaît une folle ascension, comme l’avait connu Évian en son temps, avant de connaître deux saisons catastrophique plus récemment. Si Amiens parvient à frapper un grand coup, Strasbourg, de son côté, est malheureusement plus en retrait à l’heure actuelle.

Club historique de France, le Racing Club de Strasbourg aura connu un changement d’entraîneur depuis sa remontée de national l’an passé. Un tel changement ne permettra pas à la formation Alsacienne de s’octroyer plusieurs victoires ; pire encore, Strasbourg enchaînera cinq rencontres sans succès, laissant les premières places s’éloigner doucement. Si l’arrivée de l’entraîneur ; auteur de la rélégation du GFC Ajaccio en Ligue 2 la saison passée, aura fait polémique, l’on ne pourra que constater les faits. Strasbourg n’est pas encore à la hauteur ; défensivement surtout, de ce que nous avions connu l’an passé.

Pas de panique néanmoins, puisque Strasbourg parvient à obtenir assez de résultats pour conforter un milieu de tableau dans le classement, un objectif clair depuis la montée de national. Si la montée en Ligue 1 n’est pas l’objectif de la saison de Ligue 2, l’on aurait toutefois préféré voir une équipe plus engageante sur le terrain. Dans les faits néanmoins, retrouver une équipe historique de la Ligue 1 à un tel niveau de compétition permet déjà de redonner le moral aux supporters.

Enfin, la formation qui fait le plus parler la Ligue 2 en ce début de saison, c’est bien la formation de Brest. En terminant treizième du dernier exercice de Ligue 2, Brest s’est finalement donné les moyens de faire bien mieux et le bilan ne se fera pas attendre. Leader incontestable à la fin de la 12e journée de Ligue 2, Brest n’avait alors connu qu’une seule défaite, le neuf septembre face à Clermont, sur le score de deux à zéro. En douze journées, Brest était encore l’une des équipes qui parvenait à inscrire le plus de buts, ne faisant que renforcer l’impression de supériorité actuelle ; la plus grande question est alors de savoir si Brest parviendra à tenir sa remontée en Ligue 1 jusqu’au bout de cette saison de Ligue 2.

