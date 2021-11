Les résultats des clubs Français en Ligue des Champions et Europa League : Résumé PSG, AS Monaco, OGC Nice, Lyon et AS Saint-Étienne > Alors que les compétitions Européenne permettent de vivre d’incroyables moments, un certain suspens est de mise, d’autant que l’on pourrait encore assister à des moments historiques.

Que l’on soit un adepte de la Ligue des Champions ou de l’Europa League, force est de constater, que, pour le moment encore, chaque club Français conserve des chances de qualifications pour le prochain tour. Si certaines équipes sont plus à l’aise dans leur groupe, les autres sont, certes, à la traîne, mais peuvent encore envisager l’incroyable, en cas de très bons résultats toutefois.

En Ligue des Champions dans un premier temps, l’on retrouve une formation du PSG qui se doit d’aller très loin en Ligue des Champions. Souvenez-vous il y a quelques années, les dirigeants se donnaient plusieurs années pour réussir à remporter la Ligue des Champions. Sur le papier, c’est cette année que le PSG devrait briller, mais, la réalité est toute autre. Si l’on conserve de bons espoirs de sortir du groupe la tête haute ; il n’en fait d’ailleurs aucun doute, la forme actuelle du PSG ne permet pas d’envisager une compétition sereine. Avant de se projeter trop loin, il faut réussir les trois matchs retour, un moment redouté qui peut changer radicalement un classement.

Toutefois, et avec sept points dans la besace ; tandis que le troisième et quatrième du groupe point à un petit point seulement, l’on ne voit pas réellement comment le PSG pourrait trembler dans cette première phase de Ligue des Champions, ce qui représente une situation inverse à celle que connaît actuellement Lyon, dans son groupe de Ligue des Champions. Avec des résultats assez mitigés, le club de Lyon n’aura pas réussi à obtenir les premières places à l’issue de la phase allée. Si l’on compte trois points, la phase retour sera cruciale ; une seule défaite pourrait mettre un terme, définitif, aux espoirs Lyonnais.

Les résultats des clubs Français en Ligue des Champions et Europa League : Résumé PSG, AS Monaco, OGC Nice, Lyon et AS Saint-Étienne

Pour l’AS Monaco, l’on apparaît comme l’équipe Française la mieux placée en Ligue des Champions. Si l’on ne brille pas toujours sur le terrain et que l’on bénéficie de coup du sort pour s’offrir de précieux points dans les derniers instants des rencontres, l’on ne pourra que se vanter d’être premier du groupe à l’issue de la phase allée. Devant Tottenham, le Bayer Leverkusen et le CSKA Moscou, l’AS Monaco possède l’avantage du classement, bien que ce dernier soit très mince. Poursuivre les efforts semble primordial pour ne pas regretter une quelconque situation d’ici quelques semaines.

Si, pour l’instant et avec Lyon comme seule exception, la Ligue des Champions se passe pour le mieux pour les clubs Français engagés, que dire de l’Europa League ? Un cran en dessous de la Ligue des Champions, l’Europa League n’en reste pas moins intéressante et deux clubs Français sont à surveiller de près ici, l’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice, qui connaît un début de saison en Ligue 1, réellement incroyable.

Invaincu en championnat ; la seule formation pouvant encore s’en vanter, l’OGC Nice possède de très belles qualités, des atouts sur lesquels il faut miser. Si tout se passe relativement bien en championnat, la joute Européenne de l’Europa League se veut bien plus compliquer. Très proche de perdre tout espoir de qualification lors du dernier match de la phase allée, l’OGC Nice aura réussi à reprendre du poil de la bête pour s’offrir trois points, ô combien importants. Vainqueur face à Salzbourg ; la lanterne rouge du groupe, l’OGC Nice parviendra à souffler un peu, avant de retrouver à nouveau le Krasnodar et Schalke. Qu’on se le dise, si l’OGC Nice ne parvient pas à empiler un second succès, l’on pourrait tirer un trait sur cette formation pourtant impeccable en championnat de Ligue 1.

Enfin, l’AS Saint-Étienne est la dernière de cette liste de clubs Français à surveiller de près. Également présent en Europa League, l’AS Saint-Étienne connaître trois premiers matchs plus convainquant que ceux réalisés par l’OGC Nice. Collé aux premières places avec 5 points dans la bourse, rien n’est encore joué puisque trois formations se tiennent avec ce même nombre de points. Pour les Verts de l’AS Saint-Étienne, l’on reste avantagé pour le match du jour, puisque l’on affronte à nouveau la lanterne rouge du groupe, qui ne possède aucun point. Une victoire, ce soir, pourrait alors permettre à l’AS Saint-Étienne de décrocher une première place, qu’il faudra ensuite réussir à tenir pour rentrer dans l’histoire.

