Voir le Handball en direct : Résultats et classement du Championnat de D1 > Alors que l’on peut vivre des moments intenses devant un match de Handball, force est de constater que certaines équipes sont plus à l’aise et, surtout, possède un patrimoine et un palmarès capables de faire la différence dans les moments les plus compliqués.

Qui ne se souvient pas de la domination incroyable du club de Montpellier lors des précédentes années ? À l’aube des années 2000 puis à l’entame des années 2010, le club de Montpellier était tout simplement LA référence du handball en France, un club capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux.

Seulement voilà, quelques perturbations plus tard et avec l’arrivée des Qataris au sein du Paris Saint-Germain, le club de Montpellier commencera à s’effacer doucement, laissant finalement la place à de nouvelles stars et à de nouveaux collectifs, portés par une formation du PSG possédant un budget considérable.

Depuis le dernier titre de Montpellier en 2012, c’est bien le PSG qui prend les devants, tout en engrangeant les différents succès. Vainqueur du championnat de D1 en 2013, 2015 et 2016, le PSG ne laissera s’échapper que l’édition 2014, remportée incroyablement par Dunkerque, une formation qui inscrira son nom au palmarès Français, pour la première fois de son histoire.

Pour la nouvelle saison du championnat de D1 de Handball, les amateurs de la discipline vont pouvoir surveiller de près les performances de Montpellier, du PSG et de Dunkerque, équipe surprise en 2014. Pour l’heure, et à l’issue de la première journée de D1, deux des trois équipes à suivre ont réussi à s’imposer.

Ainsi, et sans réelles grandes surprises, le club du Paris Saint-Germain parviendra à obtenir un excellent résultat lors de son déplacement du côté de Rennes. Sans jamais être réellement inquiété, le PSG parviendra à s’imposer sur le score de 28 à 22, empochant les deux points au passage.

De son côté, le club de Montpellier parviendra, lui aussi, à décrocher une victoire qui se veut déjà importante. Si l’on sait que commencer fort dans le championnat de D1 peut être salutaire, l’on ne pourra qu’avoir quelques frayeurs après cette première rencontre. À domicile, Montpellier parviendra à arracher la victoire face à Toulouse, sur le score de 31 à 29 ; dans la douleur donc.

Enfin, l’ancien Champion de France de D1 de Handball connaîtra un début de championnat plus difficile et verra son classement s’étirer vers le bas, dès la première rencontre. En déplacement à Chambéry, Dunkerque n’aura jamais réellement fait illusion et s’inclinera assez lourdement, 29 à 20.

