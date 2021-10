Confirmation et résultats des premières journées du Top 14 : Voir le Rugby en live > Sport apprécié à travers l’hexagone, le rugby ; et le championnat du Top 14 plus particulièrement, offre de belles journées de compétition, tout en permettant de vivre de belles situations.

Débuté il y a quelques semaines, le championnat du Top 14 de Rugby se veut déjà bien différent de ce que nous connaissions la saison dernière par exemple. En six journées, pas une seule équipe n’aura réussi à rester invaincue, ce qui promet, une fois encore, un championnat du Top 14 très haletant et certainement surprenant.

Surprenant à l’image de la formation qui était en tête du Top 14 à l’issue de la sixième journée ; le Stade Rochelais. Si cette prestation est surprenante ; un peu comme à l’image de la Ligue 1 qui aura vu Nice au sommet des premières journées du championnat, c’est bien car le Stade Rochelais ne possède pas le palmarès que peut avoir l’ASM Clermont ou encore le Rugby Club Toulonnais.

Fort de ses premiers matchs, les résultats du Stade Rochelais peuvent faire pâlir les concurrents de jalousie ; incroyable, il n’y a plus qu’à espérer que le Stade Rochelais parviennent à poursuivre les confirmations pour rester au sommet le plus longtemps ; ce qui serait un vrai exploit.

Confirmation et résultats des premières journées du Top 14 : Voir le Rugby en live

Lorsque l’on est un fan inconditionnel ; ou même un simple amateur de la discipline, il est bon de voir le Rugby en live, que ce soit à la télévision ou sur Internet. En faisant cela, l’on peut suivre les performances de clubs intéressants et qui possèdent une forte image sur le plan Européen, des clubs, qui, malheureusement, n’auront pas réussi à engranger suffisamment de résultats lors des six premières journées pour s’offrir une meilleure place au classement du Top 14 de rugby.

C’est par exemple le cas du Stade Toulousain et du Stade Français. Reconnus pour ses trophées, ces deux formations sont très largement à la peine en ce début de saison et n’auront conquis qu’une dizaine de points ; avant la septième journée. Pour le Stade Toulousain, la sixième journée du Top 14 permettra de mettre un terme à une lourde série de trois revers consécutifs ; comprenant notamment une défaite contre Lyon LOU, tandis que pour le Stade Français, le bilan des premières journées est sans appel, deux victoires, trois défaites et un nul.

Dans une telle configuration, l’on se plaira à suivre de près la nouvelle saison du Top 14 de Rugby, notamment pour évaluer les chances de retour au sommet de ces formations qui ont très mal débuté leur championnat. De son côté, l’ASM Clermont était, toujours à l’issue de la sixième journée, en seconde place au classement, suite à ce match nul face au Stade Français, sur le score de 30 partout. Si l’on avait évité une telle fin, l’ASM Clermont serait alors premier du Top 14, une place que la formation devrait, selon toute vraisemblance, parvenir à récupérer.

Enfin, ce début de saison est marqué par la très bonne performance du club de rugby de Montpellier, puisque c’est la seule équipe à s’être offert une belle série de quatre succès d’affilée, un fait notable, puisqu’il offre à Montpellier une place sur le podium et offre un second souffle à la formation qui avait débuté sa nouvelle saison du Top 14 de rugby par deux défaites.

