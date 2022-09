Résultat et classement Moto GP : Voir le Grand Prix de Saint-Marin en vidéo > Bien loin de ce que nous pouvions connaître lors des dernières saisons, la Moto GP a trouvé un certain équilibre, un fait marquant et notable, permettant à plusieurs pilotes de pouvoir espérer remporter le titre ultime en fin de saison.

Les mordus de Moto GP le savent, les dernières années de championnat ne mettaient finalement que très peu de pilotes en avant, et tous se souviennent de l’exemplaire Marc Marquez, brillant et vainqueur sans aucun problème de la majorité des Grands Prix. Seulement voilà, les temps changent et les performances évoluent.

En 2013 et en 2014 par exemple, l’Espagnol Marc Marquez était au sommet de la discipline et était réellement intouchable, malgré quelques Grands Prix plus en deçà de ce qu’il pouvait réellement démontrer. L’on était toutefois très loin d’imaginer que ce dernier ne parviendrait plus à réitérer les nombreux exploits qu’il possède à son palmarès, puisque la saison 2015 sera finalement plus compliquée, lui empêchant de décrocher son troisième titre consécutif.

Si, en 2015, c’est Jorge Lorenzo qui viendra décrocher le sacre en fin de saison ; le troisième de sa carrière, ce dernier sait que la saison 2016 est bien différente. Bien qu’il possède encore des chances de s’adjuger son quatrième sacre, ce dernier possède quelques points de retard sur les deux véritables favoris de la saison 2016 de Moto GP, à savoir Marc Marquez et l’Italien Valentino Rossi.

Résultat et classement Moto GP : Voir le Grand Prix de Saint-Marin en vidéo

Dans les faits, donc, Marc Marquez reviendra plus fort après une saison assez terne et s’adjugera déjà quelques victoires pour s’offrir une première place finalement bien méritée. La véritable surprise ne viendra néanmoins pas du double champion Moto GP, mais d’un Italien, lui aussi historique dans la catégorie.

S’il était monté en puissance l’an passé, Valentino Rossi possède bien des arguments cette année pour venir lutter en fin de saison et, pourquoi pas, pour décrocher un nouveau titre de champion du monde ; ce qui serait alors son huitième titre lui permettrait de rentrer dans l’histoire de la Moto GP, en tant que plus grand vainqueur de la discipline, aux côtés d’un autre Italien, Giacomo Agostini, une légende dans le milieu.

Si l’on en est proche, l’on en est également très loin puisque l’on compte quelques points de retard sur le leader actuel qu’est Marc Marquez. Après un dernier Grand Prix fou la semaine passée, le classement pourrait encore évoluer ici, à Saint-Marin, et il est bon de suivre le résultat et le classement de la Moto GP, d’autant que voir le Grand Prix de Saint-Marin en vidéo permet de se faire une nouvelle idée sur le vainqueur hypothétique de cette saison 2016 de Moto GP.

L’an passé, le Grand Prix de Moto GP à Saint-Marin avait été le théâtre d’une victoire exemplaire de Marc Marquez, tandis que Valentino Rossi ne terminera qu’à la cinquième place, à plus de trente secondes. Une nouvelle situation comme celle-ci pourrait donner un net avantage au pilote Espagnol pour la suite du championnat de Moto GP 2016, mais rien n’est encore acquis.