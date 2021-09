Voir la F1 à Monza en direct : Résumé vidéo, classement et résultat du Grand Prix d’Italie > Au cours d’une saison de F1, certains Grand Prix sont plus importants que d’autres et, dans cette lignée, le Grand Prix d’Italie et le circuit de Monza ont marqué les esprits à de nombreuses reprises, faisant de cet évènement un incontournable du genre.

Le moins que l’on puisse dire pour cette saison 2016 de F1, c’est les Grand Prix s’enchaînent finalement à un rythme effréné, tout en offrant un aspect que l’on ne connaissait que trop mal depuis quelque temps, du suspense.

Alors certes, le paddock de la F1 voit une domination sans failles des Mercedes, mais l’on assiste à un duel très intéressant entre les deux pilotes de l’écurie, qui ne cesse de briller à tour de rôle. Si l’on pouvait miser une pièce sur Nico Rosberg en début de saison, le vent, changeant, donne maintenant l’avantage au Britannique Lewis Hamilton.

Après un excellent Grand Prix de Belgique, la F1 se dirige alors vers l’Italie, la terre sacrée de l’écurie Ferrari. Jouer à domicile devant son public et sur un circuit que l’on se doit de connaître par cœur, offre-t-il réellement plus de chances de s’imposer ? Dans les faits, l’écurie Italienne aura remporté pas mal de succès ici, mais la supériorité du cheval était alors au meilleur de sa forme.

Depuis quelque temps déjà, Ferrari a bien du mal à rivaliser avec ses principaux concurrents et peine même à se hisser à la seconde place du classement constructeur, et ce, malgré deux très bons pilotes que sont Kimi Raïkkönen et Sebastian Vettel. Le comble, la dernière victoire de Ferrari ici datait déjà de 2010 !

Depuis, il est impossible de voir une Ferrari sur les plus hautes marches du podium, malgré de nombreux essais. En 2016, Ferrari n’aura pas encore réglé ses nombreux problèmes de puissance et c’est bien une Mercedes qui est la mieux placée pour offrir une victoire à l’un de ses pilotes.

Même si Nico Rosberg se montre présent cette saison, le circuit de Monza réussit plutôt bien à un Lewis Hamilton conscient qu’il pourrait décrocher un nouveau titre de champion cette année. L’avantage est également du côté du Britannique, puisque ce dernier se sera imposé au Grand Prix d’Italie, lors des deux dernières éditions, et connaîtra pas moins de trois victoires en quatre années, un fait notable que même Michael Schumacher n’aura pas réussi à posséder.

Imaginons, alors, que Lewis Hamilton venait à décrocher un nouveau sacre ici ; il rentrerait dans l’histoire avec quatre succès à Monza dans sa carrière, et rejoindrait la performance du Brésilien Nelson Piquet en son temps. En cas de quatrième succès, il pourrait, dès l’année prochaine, se hisser aux côtés de Michael Schumacher et ses 5 succès, mais nous ne sommes pas encore là.

