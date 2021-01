Arsenal et Puma concluent un nouveau deal de sponsoring incroyable

Le club londonien quittera prochainement la puissante virgule américaine (Nike) pour se tourner vers l’équipementier allemand Puma. L’accord rapportera aux Gunners d’Arsenal un petit pactole d’environ 35 millions d’euros annuellement pendant cinq ans. À noter que le montant du deal pulvérise le record détenu jusque là par le maillot de Liverpool et son équipementier Warrior.

L’histoire d’amour vieille de 20 ans a pris fin entre Arsenal et Nike. Nike avait tout connu avec Arsenal : le boring Arsenal de Dixon, Adams et Parlour, les grandes années avec Vieira, Henry et Pirès, et la garderie avec la génération Ramsey, Wilshere, Bendtner…

Une nouvelle manne financière pour recruter de grands noms. A suivre…

Partager : Twitter

Facebook