Voir les Jeux Olympiques en direct : Vidéo des épreuves et résumé des médailles > Charge aux athlètes de faire tout leur possible pour récupérer des médailles qui feront honneur à leurs supporters et leur pays ; les sports sont nombreux et le spectacle d’autant plus beau.

Après beaucoup de surprises lors des premières journées, l’on pouvait penser que les faits offriraient du repos aux principaux favoris ; pourtant, et comme lors d’une compétition de football, l’on peut vivre des moments magiques et uniques, et c’est bien cela qui fait le spectacle lors des Jeux Olympiques.

Alors que la voile, et les régates plus précisément, s’est mise en avant en début de soirée, c’est le cyclisme sur piste et la catégorie vitesse femmes qui attire ensuite les regards, avant de découvrir le vainqueur des quarts de finale du water-polo.

La boxe et le plongeon ne sont pas en reste, puisque l’on retrouve, respectivement, la finale hommes de moins de 60 kilos, et la finale hommes du tremplin de trois mètres, où les figures des athlètes assurent le plus beau des spectacles.

Loin d’être terminée, cette folle soirée met également en avant l’haltérophilie, la finale du tennis de table par équipes femmes, la finale du saut en hauteur pour les hommes, mais également la finale hommes du 110 mètres haies, la demi-finale féminine du 200 mètres, ou encore la finale homme du keirin.

Vous pouvez voir les Jeux Olympiques en direct sur France 3 à partir de 20 heures, ou visionner la vidéo récapitulative des épreuves, ainsi que le résumé des médailles du jour sur Internet.

Double champion du monde de keirin en 2014 et 2015, le Français François Pervis abord les Jeux Olympiques en confiance, malgré une élimination précoce lors des Mondiaux. Éliminé au deuxième tour, il désire remporter une médaille d’or dans sa catégorie fétiche. De son côté, Dimitri Bascou ne dispose que d’une seule chance de médaille au 110 mètres haies.

Autre épreuve à surveiller de près, celle du 1 500 mètres. Malgré une saison presque blanche ; la faute à un orteil qui l’aura empêché de disputer une quelconque course importante, l’Éthiopienne Genzebe Dibaba veut tenter un pari presque impossible, celui de remporter une médaille d’or, ce qui serait un bel exploit de la part de la recordwoman du monde dans la catégorie.

