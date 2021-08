Tour d’Espagne en vidéo : Découvrir les favoris de la Vuelta > Apprécié dans le monde entier, le fameux Tour d’Espagne ; la Vuelta, est un évènement dans le milieu cycliste et une belle aventure pour conclure en beauté un calendrier chargé.

Bien que le cyclisme ne soit pas terminé au Tour d’Espagne, la Vuelta est la troisième et dernière grande classique attendue par les nombreux amateurs de vélo. Que l’on soit petit ou grand, découvrir de nouveaux paysages est toujours gratifiant, d’autant plus lorsque l’on assiste à une belle lutte pour la victoire finale.

Après le Tour d’Italie et le Tour de France, c’est donc le Tour d’Espagne qui se doit de faire le spectacle et l’on peut compter sur l’évènement pour proposer des étapes enivrantes, mais ô combien difficiles par moments. Pour preuve, chaque édition de la Vuelta au fil des ans aura réservé son lot de surprises et autres faits notables, restants, aujourd’hui encore, gravés dans les mémoires.

Survoler le peloton des coureurs est alors gratifiant pour les spectateurs, qui pourront se laisser aller à deviner le vainqueur de l’étape du jour, autant que le gagnant du Tour complet. Pas d’inquiétude toutefois pour ceux qui attendent encore de voir un coureur s’imposer sur les trois Grands Tours cyclistes de l’année ; jamais un athlète n’aura réussi un tel exploit.

Tour d’Espagne en vidéo : Découvrir les favoris de la Vuelta

Au fil des ans, ils n’auront été que six à avoir décroché un titre lors des trois Grands Tours, mais jamais la même année, permettant alors à celui qui s’imposera au Tour d’Italie, au Tour de France et au Tour d’Espagne, d’entrer dans une légende qui ne demande qu’à s’étoffer. Si nous n’en sommes pas encore là, certains coureurs apparaissent bien comme des favoris intemporels à cette course qu’est la Vuelta.

Puisque la Vuelta se déroule en terres Espagnoles, il est normal de retrouver au moins un Espagnol parmi les favoris de la Vuelta. Dès lors, nous ne pouvons penser qu’à Alejandro Valverde (vainqueur en 2009, deuxième en 2012 et troisième en 2013 et 2014), ou encore à Alberto Contador, triple vainqueur incroyable du Tour d’Espagne, en 2008, 2012 et 2014.

Mais le Tour d’Espagne parvient aussi à mettre en avant des coureurs qui sont loin d’être Espagnols. Ainsi, l’Italie aura déjà bien été représentée en 2010 et 2015, avec, respectivement, une victoire de Vincenzo Nibali, puis de Fabio Aru ; de quoi pimenter l’histoire du Tour d’Espagne de la meilleure des façons.

Au palmarès néanmoins, une victoire d’un Français se fait attendre depuis 1995 et ce succès de Laurent Jalabert, de quoi espérer pour toutes les éditions à venir. De leur côté, les nombreux favoris du Tour d’Espagne, qu’ils soient Espagnols ou étrangers, n’ont finalement qu’un rêve en commun, remporter ce troisième et dernier grand Tour cycliste de l’année, avant de se replonger vers la saison suivante.

