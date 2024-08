Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 en Direct + Vidéo Replay

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 à voir sur France 2 ce 5 août > Très attendus par le monde entier, les Jeux Olympiques de Rio 2016 vont enfin débuter ce soir avec la cérémonie d’ouverture diffusée sur France 2 ; que le spectacle commence.

Après une incroyable cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, le Brésil doit faire fort pour nous faire oublier un tel spectacle. Dans son environnement, les Jeux Olympiques d’été permettent toujours de meilleurs rendus face à son homologue d’hiver, et le Brésil peut parfaitement se prêter à l’exercice.

Ce soir, les nombreux athlètes sont prêts et c’est à la charge des Brésiliens de donner le coup d’envoi de ces nouveaux Jeux Olympiques d’été, qui se déroulent à Rio.

C’est donc quatre ans après le succès de Londres que la flamme a quitté le Vieux Continent et le flegme Britannique pour le Brésil et sa folie exotique et exubérante.

Pour ces Jeux Olympiques de Rio 2016, il reste toutefois une incertitude concernant la fiabilité des installations, puisque, en avril dernier, une piste cyclable était détruite sous l’assaut de vagues géantes ; de plus, l’instabilité politique semble perdurer, un peu à l’image de ce que nous avions vu lors de la Coupe du Monde de football 2014.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 est à voir dès 23 heures sur France 2, ce vendredi 5 août 2016.

Mais à quelques minutes de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016, les esprits ne sont pas négatifs et les Brésiliens mettent tout de côté pour offrir un spectacle incroyable, faisant la part belle à l’histoire complète du pays.

Comme à l’accoutumer, l’arrivée de la flamme Olympique sera le point d’orgue de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 et l’on découvrira qui aura le privilège du transport, au cours de la cérémonie d’ouverture.

