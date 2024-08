Programme et Calendrier complet des Jeux Olympiques de Rio 2016

Le programme et calendrier des Jeux Olympiques de Rio 2016 > Très attendus par les amoureux du sport et de la compétition, les Jeux Olympiques de Rio 2016 promettent bien du spectacle ; pour l’occasion, retour sur le programme complet de l’évènement mondial.

Se déroulant sur la quasi-totalité du mois d’août, les Jeux Olympiques de Rio 2016 regroupent des centaines d’athlètes et de nombreux pays luttant pour décrocher des médailles d’or, symbole de consécration pour une carrière aussi remplie soit-elle.

Ainsi, et hors football dont le tournoi a débuté le 3 août, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 a lieu le 5 août, le même jour que le coup d’envoi du beach-volley, se déroulant du 5 au 11 août 2016. La cérémonie d’ouverture de Rio 2016 pourra-t-elle rivaliser avec ce que nous avions vu lors des JO de Londres, en 2012 ?

Dès le 6 août, l’on rentre dans le vif du sujet et les Jeux Olympiques seront alors réellement lancés. Concernant le programme complet et le calendrier des Jeux Olympiques de Rio 2016, l’athlétisme débutera le 12 août pour se finir le 21, l’aviron se déroule du 6 au 13 août, le BMX du 17 au 19, le badminton du 11 au 20, et le basket, du 6 au 21 août.

De son côté, la boxe prend les mêmes dates que le basket, et le canoë-kayak du 7 au 11 août, puis du 15 au 20 août. L’escrime, épreuve très attendue, se déroule du 6 au 14 août 2016, tandis que le judo trouve ses dates du 6 au 12 août ; pour la France d’ailleurs, Teddy Riner sera le porteur du drapeau lors de la cérémonie d’ouverture ; une belle récompense pour une carrière incroyable.

Alors que la natation se déroule du 6 au 12 août, la natation en eaux libres ; qui avait fait parler d’elle avec des images incroyables d’un requin baleine nageant dans les eaux où se déroule l’épreuve, se tient sur deux jours, le 15 et le 16 août. Le rugby à sept est aussi mis en avant lors de Rio 2016, avec six journées à retenir, du 6 au 11 août.

Le tennis trouve ses dates sans répit du 6 au 14 août, et le tennis de table se dispute du 6 août, jusqu’au 18 août. Le triathlon et le VTT se mettent en avant vers la fin des Jeux Olympiques de Rio 2016 ; le 18 et 20 août pour le premier, et le 20 et 21 août pour le second, tandis que la voile offrira son classement après une compétition du 8 au 18 août.

Enfin, le volley-ball se dispute du 6 au 21 août 2016, et le water-polo connaît sa première journée de compétition le 6 août, avant d’enchaîner les matchs du 8 au 20 août. Avec un tel programme pour Rio 2016, il ne fait nul doute que l’on assiste à du très beau spectacle et à l’écriture certaine de quelques pages historiques de la compétition.

