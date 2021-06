Les résultats du Tour de France > Intense et surprenant, les deux mots qui viendront à l’esprit lors de l’évocation du Tour de France, un Tour qui n’aura néanmoins pas permis de connaître un véritable suspense.

Terminée le dimanche 24 juillet, la grande boucle venait tranquillement rentrer dans l’histoire, notamment après avoir vu un nouveau sacre d’un Britannique, bien au-dessus de ses adversaires.

Brillant en 2013, Christopher Froome parviendra à s’offrir un deuxième Tour de France seulement deux ans plus tard, en 2015, et apparaissait alors comme l’un des favoris majeurs de cette nouvelle édition de la grande boucle, un statut de favori qu’il ne tardera pas à confirmer.

S’il fallait attendre longtemps avant de voir le maillot jaune sur les épaules de Christopher Froome, ce dernier ne le quittera plus depuis la huitième étape, un parcours de montagne entre Pau et Bagnères-de-Luchon. Dès lors, le Tour de France ; qui voulait pourtant offrir plus de suspense, ne parviendra pas à prendre à défaut un excellent Christopher Froome, faisant tout ce qu’il fallait pour ne jamais perdre des secondes qui auraient pu changer la donne.

Les résultats du Tour de France et le nouveau sacre de Christopher Froome

Sacré lors de la dernière étape du Tour de France, Christopher Froome possédait alors pas moins de quatre minutes d’avance sur son principal concurrent, un concurrent surprenant et qui aura connu une édition quasi-parfaite.

Alors que la victoire finale de Christopher Froome sur le Tour de France ; la troisième de sa carrière, était écrite, c’est bien le deuxième du classement qui parviendra à faire sensation. Sur la seconde marche du podium, l’on retrouvait Romain Bardet, tout aussi incroyable pour cette édition du Tour de France. Avec de très bons résultats et plusieurs bonnes arrivées, il parviendra également à finir devant le Colombien Nairo Quintana, ce qui n’est pas forcément très évident.

Si s’offrir le Tour de France est un objectif clair et permet une belle notoriété, s’imposer au sprint lors de la dernière étape et passer la ligne d’arrivée située aux Champs-Élysées est également très valorisant, et, à ce jeu-là, c’est l’Allemand Andre Greipel qui prendra le meilleur sur ses adversaires.

Enfin, le meilleur jeune du Tour de France était Adam Yates ; quatrième au général du Tour de France, tandis que le maillot du meilleur grimpeur était sur le dos de Rafal Majka. Pour terminer, le maillot du meilleur sprinter revenait à Peter Sagan, pour la cinquième fois consécutive ; un tel fait lui permettrait de rentrer dans l’histoire l’an prochain, s’il parvenait à décrocher un sixième sacre consécutif.

