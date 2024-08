JO : les équipes de football présentes

Les équipes de football présentes au tournoi des Jeux Olympiques de Rio 2016 > Avec une notoriété qui n’est plus à prouver, le football se permet de s’inviter dans les plus grands évènements, non-content de se satisfaire de ses propres compétitions sur le plan mondial.

Le football et les Jeux Olympiques, pourtant, c’est une véritable histoire d’amour. Avec un tournoi organisé depuis l’édition 1900 des Jeux Olympiques, le football a véritablement gagné sa place, tout en offrant un grand niveau de compétition pour les jeunes y participants.

Historiquement toujours, les Jeux Olympiques auront été la première compétition internationale du football, avant de subir des modifications pour mieux coller aux changements présents dans le football, notamment avec la Coupe du Monde de football.

Aux Jeux Olympiques, les équipes de football qui se sont qualifiées doivent présenter une équipe avec des joueurs de moins de 23 ans. Laissant plus de possibilités que lors d’un tournoi pour les moins de 21 ans et les moins de 19 ans, les Jeux Olympiques permettent alors de retrouver des visages connus, et d’excellents joueurs sur le terrain (Lionel Messi en 2008 par exemple) ; de bon augure pour le spectacle.

Les équipes de football présentes au tournoi des Jeux Olympiques de Rio 2016

Dans les faits, si les équipes ne peuvent présenter que des joueurs de moins de 23 ans, elles ont la possibilité de d’appeler trois joueurs de plus de 23 ans pour cette compétition, un bon moyen de cadrer les plus jeunes, ou d’offrir une fin de carrière de la plus belle des façons.

De son côté, le tournoi de football féminin n’oblige pas d’utiliser uniquement des joueurs de moins de 23 ans et l’âge n’importe pas. Du côté des femmes d’ailleurs, les États-Unis enchaînent les sacres, depuis 2004 maintenant et parviendront à s’imposer quatre fois sur cinq ; seuls les Jeux Olympiques de 2000 échapperont aux joueuses Américaines, battues en finale par la Norvège.

Pour le tournoi des Jeux Olympiques de Rio 2016, pas moins de seize équipes luttent pour décrocher la médaille d’or du côté des hommes. Ainsi, et outre le pays organisateur qu’est le Brésil, nous retrouvons l’Allemagne, le Danemark, le Portugal, la Suède, l’Algérie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, l’Irak, le Japon, le Honduras, le Mexique, l’Argentine, les Fidji et la Colombie, qui prend finalement la place des États-Unis.

Se déroulant sur plus de quinze jours, ce tournoi de football des Jeux Olympiques de Rio 2016 est un gage de qualité, sur lequel des surprises ne sont pas à exclure. Vainqueur surprenant grâce à une génération dorée en 2012, le Mexique va-t-il pouvoir réitérer l’exploit de décrocher la victoire finale ? Dans l’histoire, seules la Grande-Bretagne (1908-1912), l’Uruguay (1924-1928), la Hongrie (1964-1968) et l’Argentine (2004-2008) auront réussi à s’imposer deux fois consécutivement.

