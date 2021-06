France Portugal de l’Euro, ici et maintenant !

La France et le Portugal se retrouvent en finale de l’Euro 2016 de football > Un mois passe très vite dans une telle compétition, et si l’on a connu de nombreuses surprises dans son déroulement, le dénouement final propose deux formations, parfois très habituées à se retrouver sur les plus hautes marches.

Certes, la France ; plus que le Portugal, était habituée à aller assez loin dans les compétitions, et l’on fera bien sûr abstraction des moments de doutes que l’histoire aura retenue. Après la débâcle de la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud, les nouvelles années des bleues se sont voulues plus clémentes, en offrant, par la même occasion, de belles histoires de retrouvailles avec les supporters.

Lors de l’Euro 2012 par exemple, la France avait réussi à rebondir du Mondial 2010 en parvenant à sortir de la phase de groupes, mais tombera sur une Espagne impeccable ; future formation gagnante de la compétition soit dit en passant. Deux ans plus tard, pour la Coupe du Monde 2014 cette fois-ci, c’est face à l’Allemagne que les Bleus s’inclineront, mais, là encore, face aux futurs vainqueurs du tournoi, et si brillants face au Brésil.

Alors, pour l’organisation de l’Euro 2016 de football sur ses terres, la France se devait de faire mieux pour ses supporters, mais également pour son histoire ; elle qui n’a plus rien gagné depuis l’Euro 2000, se devait de réagir. Grâce à de nombreux coups du sort, la France parviendra à ne vivre que part des oppositions, qui, sur le papier, étaient destinées comme les plus faciles. Si l’on a connu quelques moments de nervosité face à l’Irlande, l’on ne peut pas en dire autant face aux autres formations.

La France et le Portugal se retrouvent en finale de l’Euro 2016 de football

Il fallait alors attendre la demi-finale pour découvrir le premier véritable adversaire de taille pour l’équipe de France, l’Allemagne. Mais, là encore, de nombreux évènements offriront un incroyable avantage à la formation de Didier Deschamps. Entre l’absence de Mats Hummels, de Sami Khedira ou encore de Mario Gomez, puis, lors du match, de la blessure de Jérôme Boateng, rien ne semblait prédestiner les Bleus à un avenir sombre, et ce, malgré une possession de balle bien insuffisante. Si les Français ont souvent été dominés, ils n’auront jamais concédé un but et s’offriront, finalement, une belle victoire sur le score de deux buts à zéro, avec, encore une fois, un Antoine Griezmann détonant.

En face, l’on retrouve une équipe du Portugal qui pourrait alors être la surprise que l’on attendait ailleurs. Pré-destiné à se retrouver parmi les favoris de la compétition, le Portugal aura frôler l’élimination en phase de poules, avec trois matchs nuls. Troisième de son groupe, le Portugal sera sauvé grâce à la nouvelle règle mise en place et accédera aux plus hautes marches de l’Euro 2016 de football sans parvenir à gagner un seul match dans le temps réglementaire.

Habitués à s’offrir des prolongations et des tirs au but, le Portugal se devait de réagir face au Pays de Galles en demi-finale ; moment opportun pour les Portugais, ils parviendront enfin à se montrer pour s’offrir leur première victoire dans le temps réglementaire, un véritable exploit méritant d’être souligné. Nous reviendrons d’ailleurs plus en détails sur le parcours du Portugal, dès demain.

Historiquement, le Portugal et la France se sont déjà rencontrés à trois reprises lors de grandes compétitions, et jamais la France ne se sera inclinée ; alors que l’on vit l’Euro de football des surprises, pourrions-nous en connaître une nouvelle ? Sur le papier, les matchs entre ces formations sont toujours très serrés, mais l’on ne peut qu’espérer du spectacle pour boucler en fanfare une compétition très surprenante.

