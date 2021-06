Résumé vidéo du match et buts de France Allemagne (replay)

Voici la vidéo du match France Allemagne, avec le replay et le résumé vidéo du match de l’équipe de France de foot, le score, les buts de France Allemagne en vidéo et bien entendu le meilleur de toutes les actions de ce match historique.

Avec le résumé vidéo de la demi-finale des Bleus, les supporters qui auraient raté le match France Allemagne en direct ont la possibilité de revoir cette rencontre historique en demi-finale de l’Euro 2016.

Les Français l’auront fait, ils auront atteint le stade la demi-finale de l’Euro 2016 organisé chez eux et n’ont aucun regret à avoir pour cette page de l’histoire de l’équipe de France. On ne pouvait qu’avoir confiance dans les Bleus, capables de renverser bien des situations. Bien que la France encaisse souvent des buts à cause d’une défense qui peine encore à jouer ensemble, l’attaque est, quant à elle, bien plus folle et capable de faire le spectacle avec des buts des attaquants français!

Revoir le match France Allemagne en vidéo

C’est l’événement avec ce match du jour de l’Euro 2016, une demi-finale comme il en arrive peu souvent. Dès la fin du match France Allemagne, le résumé vidéo, les buts et le replay de Franc Allemagne en vidéos sont à retrouver ici, c’est simple de retrouver toutes les images en un simple clic. Les émissions de foot à la télévision et les chaînes d’information diffusent en boucle des images de la rencontre. Mais pour être sûr et certain de ne rien rater, pour être au coeur de l’événement et vivre au rythme du direct le match de ce soir, il suffit d’un simple clic sur les réseaux sociaux pour une réactivité garantie. C’est ici que les amateurs de football retrouvent tous les buts en vidéo. Sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, les vidéos des buts de l’équipe de France sont à voir et revoir sans aucune modération.

Replay de France Allemagne sur Internet

Face à l’Irlande en huitième de finale, la France sera parvenue à revenir au score puis à s’imposer deux buts à un avec un doublé d’Antoine Griezmann, avant de retrouver l’Islande en quart de finale de l’Euro 2016. Avant de revenir sur la prestation des Bleus, nous pouvons saluer la performance de l’Islande, incroyable au cours de cette compétition et qui aura connu la plus belle page de ses livres ; deuxième de son groupe derrière la Hongrie et devant le Portugal, l’Islande aura fait sensation en s’imposant devant l’Autriche puis l’Angleterre en huitième de finale. Avec des supporters incroyables tout au long de l’aventure, l’Islande quittait la compétition face à la France, mais en inscrivant tout de même deux buts aux Bleus, un exploit venant récompenser les nombreux efforts Islandais.

Du côté Français, les espoirs ne sont pas enterrés, bien au contraire. Depuis la Coupe du Monde 2014, la France s’est alors déjà imposée face à l’Allemagne deux buts à zéro (certes, en amical), et l’on aura vu des Allemands loin d’être sereins face à l’Italie, s’obligeant même à changer de formation pour tenter de rallier la demi-finale (3-5-2 comme les Italiens) ; de plus, les Allemands connaissent de gros coups durs pour cette rencontre face aux Bleus, puisque deux joueurs de poids sont définitivement retirés de la compétition à cause de blessures ; Sami Khedira dans un premier temps, mais également Mario Gomez en attaque, empêchant ainsi les Allemands de pouvoir tenter des buts de la tête. De son côté, Mats Hummels, véritable pilier de la défense Allemande, est suspendu pour avoir pris deux cartons jaunes dans la compétition ; cela fait beaucoup pour les Allemands, et, sur le papier cette fois-ci, la France part légèrement en tête pour les pronostiqueurs et sites de paris sportifs.

