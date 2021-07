L’étape du jour en direct du Tour de France

A voir en direct et à revoir en vidéo, voici l’étape du jour du Tour de France, avec l’arrivée et le résumé sur Internet. Regardez la course en direct dans les conditions du direct TV et profitez de l’action comme si vous y étiez.

Etape du Jour du Tour de France : en direct aujourd’hui, regardez l’étape du jour du Tour de France à la télévision et sur Internet. Tout le mois de juillet, cliquez ici pour voir l’étape du Tour en streaming live video et en direct TV comme sur France 2, France 3 et le site de France Télévision Sports. Avec cette étape d’aujourd’hui, ne ratez rien du Tour de France avec le direct, le résumé de l’étape en vidéo, mais également les classements complets du Tour, les analyses et les réactions des coureurs à chaud. Profitez de cette chance de pouvoir regarder le Tour de France en direct.

Si vous aimez et voulez voir le Tour cliquez ici:



Etape du jour du Tour de France

Pendant les 3 semaines de course, les fans de cyclisme peuvent suivre chaque étape en direct et en intégralité sur Internet. Dès le départ de l’étape du jour, les sites Internet consacrés au Tour de France retransmettent la course dans les conditions du direct télévisé. Jusqu’à l’arrivée du Tour de France, retenez que pour regarder chaque étape du jour en direct et voir la course sur Internet, il suffit de cliquer ici et de retrouver le site de France TV Sport pour retrouver l’atmosphère unique en direct du Tour de France.

Depuis plusieurs années maintenant, les fans du Tour de France ont pris l’habitude de suivre l’étape en live sur Internet, avec les commentaires et les analyses des spécialistes de la course, pour ensuite retrouver le direct TV du Tour de France à la télévision ou sur Internet. Une fois encore, cette édition du Tour de France se présente sous les meilleures auspices pour combiner passion du cyclisme et web !

Tour de France en direct

Tout au long du parcours du Tour de France, il est possible de regarder l’étape du jour en direct sur Internet. Ne ratez aucun temps fort de l’étape du jour en direct, comme à la télé, grâce à la retransmission en ligne. Sur ce Tour, le même dispositif a été reconduit pour diffuser les images de la course, avec en plus des innovations intéressantes comme des sessions live sur Twitter, des extraits videos exclusives et même un replay de l’étape du Tour de France pour voir et revoir à volonté le résumé de la course.

