Voir la demi-finale de l’Euro et le match en direct live sur Internet

Voir la demi-finale de l’Euro 2016 et le match Portugal Pays de Galles en direct ce 6 juillet > Une certitude, déjà, avant le coup d’envoi de cette première demi-finale de l’Euro 2016 de football, le Pays de Galles est entré dans l’histoire, et c’est une réussite pour le spectacle.

Avant l’entame de la compétition en France, très peu de personnes pouvaient imaginer voir le Pays de Galles aussi haut dans le classement ; pourtant, l’on aura très vite assisté à de belles surprises au cours de cet Euro 2016, puisque de nombreuses formations surprises sont venues s’imposer et mettre à mal les plus grands.

Pour le Pays de Galles dans un premier temps, nous retrouvons la meilleure attaque de la compétition, capable de se projeter rapidement devant, tout en se montrant solide défensivement. Dans sa phase de groupes, le Pays de Galles aura terminé première, un point devant l’Angleterre. Surprise ou confirmation de son potentiel, il fallait attendre la phase d’élimination directe pour avoir la réponse.

En huitième de finale, le Pays de Galles affrontait l’Irlande du Nord et la formation ne parviendra jamais à impressionner sur le terrain. Vainqueur heureux, un but à zéro suite à un but contre son camp d’un défenseur Nord-Irlandais, le Pays de Galles avait connu son premier coup de pression.

Quelques jours plus tard, le Pays de Galles affrontait la Belgique en quart de finale, et sera rapidement mené dans le jeu et au score. Si beaucoup pensaient que tout était déjà plié, le Pays de Galles se montrera incroyable collectivement et parviendra à inscrire trois buts à des favoris du tournoi ; vainqueur trois buts à un, le Pays de Galles a repris une certaine confiance manquante après le match face à l’Irlande du Nord ; surprenant également de constater que Gareth Bale n’aura pas fait de réelles différences ce soir-là, laissant ses coéquipiers briller.

Vous pouvez voir la demi-finale de l’Euro 2016 et le match Portugal Pays de Galles en direct à partir de 20 heures 50 ce mercredi 6 juillet 2016 sur M6.

Du côté du Portugal, la situation est bien plus inédite et, sur le papier, le Portugal ne mériterait presque pas d’être arrivé aussi loin dans la compétition. En phase de poules dans un premier temps, jamais le Portugal ne se sera imposé, dans un groupe constitué de l’Islande (LA vraie surprise du tournoi), la Hongrie et de l’Autriche. Avec trois matchs nuls et un ton trop calme sur le terrain, le Portugal ne parvenait pas à rallier ses supporters ; même constat pour Cristiano Ronaldo, incapable de sauver son équipe et ratant le cadre à de trop nombreuses reprises.

En huitième de finale, face à la Croatie, le Portugal sera sauvé par un non-match des Croates, mais, là encore, le Portugal ne parviendra pas à s’imposer dans le temps réglementaire, et retardera la qualification jusqu’à la 117e minute de jeu. Au tour suivant, la Pologne se dressait devant les Portugais, et, une fois n’est décidément pas coutume, le Portugal pourra remercier la Pologne de ne pas jouer son jeu des qualifications, elle qui aura fini avec la meilleure attaque. Mené au score dès la 2e minute de jeu, il aura fallu attendre un coup de génie de Renato Sanches, la nouvelle perle du Portugal, pour revenir au score, avant de calmer définitivement le jeu et de se diriger vers les prolongations.

En cinq rencontres, le Portugal n’aura jamais réussi à prendre l’avantage sur ses adversaires dans le temps réglementaire et sera sortit de son groupe sans s’être imposé une seule fois. Ce soir, face au Pays de Galles, il va falloir hausser clairement son niveau de jeu pour prétendre à la victoire, puis à un titre de Champion d’Europe. Sur le papier toujours, le Portugal est bien le favori, mais pour la beauté du sport et de l’histoire, nous ne pouvons que saluer les performances du Pays de Galles, capable de renverser le Portugal si les Portugais ne réagissent pas très vite.

