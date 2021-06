Regarder l’Euro en direct avec le match Croatie Espagne en TV et Internet

Regarder l’Euro 2016 en direct avec le match Croatie Espagne sur TF1 ce 21 juin > Dernier match du groupe D ce soir, et parfaite occasion pour la Croatie de ravir la première place à l’Espagne, si l’on parvenait à faire sensation en faisant trembler cette très bonne formation.

Car oui, qu’on se le dise, l’Espagne est certainement la seule des « grosses » équipes à avoir réussi ses deux premiers matchs de groupe dans cet Euro 2016. Dans les faits, l’Espagne est la seule formation qui aura su faire parler son jeu, mais surtout sa technique sur le terrain, sans jamais être réellement inquiétée, à l’inverse des autres équipes dont nous attendions beaucoup.

Dans son groupe, l’Espagne est alors bien placée et connaîtra les huitièmes de finale quoiqu’il arrive ce soir. Avec six points au compteur, ce match face à la Croatie est néanmoins décisif, pour l’attribution de la première place.

Lors de la deuxième journée de groupe, l’Espagne se voyait affronter une équipe de Turquie se présentant avec des ambitions ; réussir à conserver le score nul pour espérer une qualification jusqu’au bout. Malheureusement pour les Turques, le match ne se passera pas réellement comme prévu et c’est avec un retard de deux buts que la mi-temps sera sifflée.

Le retour des vestiaires ne permettra jamais de retrouver une formation de Turquie conquérante et revancharde, pire encore puisque, cette fois aussi, Arda Turan ne parviendra jamais à convaincre sur le terrain et se fera huer plus de 35 minutes par les supporters.

Vous pouvez regarder l’Euro 2016 en direct avec le match Croatie Espagne à partir de 20 heures 50 sur TF1, ce mardi 21 juin 2016.

Aucune inquiétude donc du côté des Espagnols, qui décrocheront au final une victoire facile, sur le score de trois buts à zéro. Il sera également bon de noter que la série d’invincibilité se poursuit pour les gardiens Espagnols à l’Euro, puisque l’on est désormais à plus de 680 minutes sans encaisser le moindre but ; chapeau.

Pour la Croatie, l’on veut terminer en beauté cette première phase de l’Euro 2016 de football et c’est la victoire que l’on veut chercher. Après un premier succès obtenu face aux Turques lors du match d’ouverture (1-0), les Croates affrontaient la République Tchèque dans un match que l’on pensait facile ; ce qui était le cas, mais uniquement jusqu’à la sortie de Luka Modric.

Lorsque la star Croate a cédé sa place sur le terrain, les Croates ont commencé à se défraîchir, laissant de multiples occasions à la République Tchèque. C’est au terme d’un match fou où les spectateurs iront même jeter des fumigènes sur le terrain, que la République Tchèque parviendra à recoller au score, décrochant le match nul deux buts partout. Dans l’ensemble du match, la Croatie maîtrisait pourtant son sujet et aura à cœur, ce soir, de prouver que ce faux pas n’avait rien de grave.

